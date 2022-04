Cologix et Arelion étendent leurs services en Amérique du Nord pour accroître la connectivité au « digital edge »





Arelion ajoute un nouveau PoP au centre de données Hyperscale Edge ScalelogixSM COL3 de Cologix

DENVER, 13 avr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cologix, le chef de file nord-américain d'interconnexions neutres et des centres de données hyperscale edge a annoncé aujourd'hui qu'elle continue de développer sa collaboration avec Arelion, la dorsale IP mondiale, classée numéro 1 au monde, avec un nouveau point de présence (PoP) au centre de données hyperscale edge Scalelogix COL3 de Cologix situé à Columbus, OH. L'ajout crée huit points de présence Arelion sur sept marchés avec Cologix, avec un accès au campus métropolitain de 32 installations de Cologix.

« Nous sommes heureux d'avoir cette relation de longue date avec Arelion alors qu'ils continuent d'étendre leurs services réseau en Amérique du Nord », a déclaré Laura Ortman, présidente et chef des revenus de Cologix. « Nous bâtissons en permanence notre écosystème neutre de transporteurs pour offrir à nos clients le meilleur accès au réseau et les meilleures connexions pour faire des affaires avec le « digital edge ». Au cours de la dernière année, Arelion a ajouté à son offre deux marchés avec Cologix, à Vancouver et maintenant à Columbus. Nos clients de Columbus ont désormais accès à la dorsale de fibre optique à faible latence et aux offres de connectivité d'Arelion.

Arelion a sélectionné le campus du centre de données de Cologix à Columbus car il offre un emplacement idéal pour les déploiements informatiques infonuagiques hybrides qui nécessitent un temps de disponibilité à 100 % et une performance réseau. Il est stratégiquement situé à proximité d'une plus grande partie de la population américaine que toute autre grande ville, avec 47 % de la population à moins de 10 heures de route. Columbus, OH se classe également comme étant la plus grande région métropolitaine ayant une importante concentration d'entreprises Fortune 1000. Le campus du centre de données de Cologix à Columbus est le site d'interconnexion le plus densément connecté de la région avec un accès au réseau de fibre noire à chacun des 88 comtés de l'Ohio et avec une connectivité directe à plus de 50 fournisseurs de services infonuagiques et réseau, y compris Amazon Web Services® Direct Connect et Google Cloud Interconnect.

« Nous continuons de répondre à la demande des clients en étendant notre réseau dans des emplacements périphériques clés pour aider à soutenir les entreprises environnantes et la croissance de la région. Le faire avec un partenaire solide tel que Cologix, avec qui nous collaborons depuis longtemps, garantit que nous offrons à nos clients le meilleur accès au réseau », a déclaré Stephen Hartman, directeur des ventes pour l'Amérique du Nord, Arelion. « L'ajout du PoP de Columbus, OH, nous aide à continuer à soutenir le Midwest des États-Unis en fournissant une connectivité locale de qualité supérieure à l'écosystème mondial de contenu, de collaboration, d'applications et de services infonuagiques que nous prenons en charge avec notre dorsale Internet AS1299. »

Les entreprises qui souhaitent faire des affaires avec le « digital edge » peuvent désormais profiter de la dorsale de renommée mondiale d'Arelion, AS1299, classée numéro 1 au monde, ainsi que de la disponibilité locale de leurs services de IP Transit haut débit, Cloud Connect, DDoS Mitigation, Ethernet et IPX pour les opérateurs, fournisseurs de contenu et entreprises similaires.



À propos d'Arélion

Anciennement Telia Carrier, Arelion est un chef de file mondial dans le domaine des services de connectivité. Nous gardons le monde connecté depuis 1993 et aujourd'hui, notre dorsale IP mondiale, AS1299, est classée numéro 1 dans le monde. Notre réseau couvre l'Europe, l'Amérique du Nord et l'Asie avec 70 000 km de fibre et 1 700 terminaux MPLS. Notre équipe de service à la clientèle primée prend en charge notre vaste clientèle, qui compte sur nous pour leurs services essentiels à l'entreprise. Découvrez-en plus sur www.arelion.com et suivez-nous sur LinkedIn et Twitter.

Qui est Cologix inc.?

Cologix vous propose des centres de données à travers l'Amérique du Nord offrant des environnements à la fois hyperscale et près de vos clients. Cologix est le point névralgique pour les fournisseurs infonuagiques, les transporteurs et une panoplie de partenaires qui veulent déployer leurs applications tout près des usagers à travers le Canada et les É.-U. Exploitant un nombre croissant de centres dernier cri qui répondent à vos besoins de croissance chez les fournisseurs infonuagiques et offrant un écosystème hautement branché, Cologix propose des solutions de centre de données à grande échelle et sur mesure pour accélérer la transformation numérique des clients.

Pour une connectivité sur demande, pour l'évolutivité et le contrôle, Cologix Access Marketplace fournit un provisionnement rapide, fiable et en libre-service. Pour une visite de l'un de nos centres de données à Ashburn, Columbus, Dallas, Jacksonville, Lakeland, Minneapolis, Montréal, New Jersey, Silicon Valley, Toronto ou Vancouver, visitez cologix.com ou envoyez un courriel à sales@cologix.com . Suivez Cologix sur LinkedIn et Twitter .

Contacts Média:

Jennifer Hodorowicz

Responsable des relations publiques pour Arelion

+1 919 622 4307

jhodorowicz@engagepr.com

Jeannette Bitz

Responsable des relations publiques pour Arelion

+1.510.295.4972

jbitz@engagepr.com

Jaymie Scotto & Associates for Cologix

jsa_cologix@jsa.net

Une photo accompagnant ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6e119318-479f-4442-8d54-99fdbb6f91e8/fr

Communiqué envoyé le 13 avril 2022 à 10:10 et diffusé par :