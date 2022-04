1 entreprise française sur 4 s'attend à un recul de son chiffre d'affaires export en 2022





PARIS, 13 avril 2022 /PRNewswire/ -- Dans quelle mesure le contexte international actuel affecte-t-il les exportateurs et leur volonté d'échanger à l'international? Allianz Trade, le leader mondial de l'assurance-crédit, a décidé de prendre le pouls des entreprises en France, en Italie, en Allemagne, au Royaume-Uni, en Chine et aux Etats-Unis. Deux enquêtes ont été menées, une avant l'invasion de l'Ukraine et l'autre après, auprès d'environ 3 000 entreprises.

L'invasion de l'Ukraine perturbe fortement la reprise économique mondiale

Suite à l'invasion de l'Ukraine, Allianz Trade a réduit sa prévision de croissance du PIB mondial à +3,3% en 2022 et +2,8% en 2023, soit une réduction de -0,8 pt et -0,4 pt respectivement. Environ deux tiers de cette révision à la baisse sont dus aux chocs sur la confiance et les chaînes d'approvisionnement, et le reste à la hausse du prix des matières premières. L'inflation sera plus forte et plus durable qu'initialement prévu (6% en 2022, révisée à la hausse de +1,9 pt), du fait des prix élevés de l'énergie et des longues perturbations qui secouent les supply-chains depuis plusieurs mois maintenant.

« Les négociations actuelles entre l'Ukraine et la Russie pourraient déboucher sur un accord de cessez-le-feu. Mais elles pourraient également ne pas aboutir, et une nouvelle escalade n'est pas à exclure. Dans ce cas, qui impliquerait des sanctions et contre-sanctions encore plus dures, l'inflation mondiale pourrait atteindre 7% en 2022, et la croissance économique se limiter à +2,5%, avant une entrée en récession de l'économie mondiale en 2023 (-0,3%) », ajoute Ana Boata, Directrice de la Recherche Économique d'Allianz Trade.

Après l'invasion de l'Ukraine, l'optimisme des exportateurs européens et français s'effrite

Selon l'enquête Allianz Trade Global Survey 2022, 2021 a été une année exceptionnelle pour les exportateurs : 7 entreprises sur 10 déclarent avoir enregistré des performances à l'export plus élevées qu'attendu. Les Etats-Unis (75%) et l'Allemagne (76%) obtiennent le meilleur score à cette question, devant la France (72%).

Qu'attendent les exportateurs pour 2022 ? À peine sortis de la crise Covid-19, ils doivent désormais composer avec les conséquences économiques de l'invasion de l'Ukraine. Avant cette invasion, les entreprises semblaient plutôt optimistes, et considéraient que 2022 leur offrirait encore plus d'opportunités que 2021 : elles étaient, au total, 94% à attendre une hausse de leur chiffre d'affaires export, avec les entreprises les plus optimistes en France et en Italie (97%). 79% des répondants prévoyaient même d'étendre leur activité internationale à d'autres marchés, avec un volontarisme particulièrement accru pour les exportateurs chinois (92%) et américains (84%).

Mais l'agression militaire subie par l'Ukraine et les sanctions massives imposées à l'économie russe ont changé la donne. « Sans surprise, la guerre a affecté l'optimisme des exportateurs : la part des répondants prévoyant une hausse de leur chiffre d'affaires à l'export en 2022 est passée de 94% à 78% (-16 pts) suite à l'invasion de l'Ukraine. En Italie et en France, où les entreprises étaient les plus optimistes, respectivement 29% (+26 pts) et 23% (+20 pts) des exportateurs s'attendent désormais à une baisse de leur chiffre d'affaires à l'export en 2022. Même si l'Ukraine et la Russie ne sont pas des marchés finaux clés pour les exportateurs européens, la situation actuelle affecte les échanges internationaux via des canaux indirects (supply chains, matières premières, énergies), et pèse ainsi sur les opportunités export des entreprises », développe Françoise Huang, Économiste Senior en charge du commerce mondial chez Allianz Trade.

Les exportateurs français moins inquiets des prix de l'énergie que leurs voisins ?

Les exportateurs interrogés déclarent que les 5 risques qui ont le plus affecté leur croissance à l'export en 2021 sont l'incertitude quant à la demande du fait de l'épidémie Covid-19 (40%), les prix élevés de l'énergie (35%), les pénuries et le coût de la main d'oeuvre (35%), le coût du transport (33%) et les pénuries d'intrants (30%).

Les entreprises espèrent-elles un peu de répit en 2022 ? Même avant l'invasion de l'Ukraine, les prix de l'énergie étaient déjà cités comme l'inquiétude principale, avec plus d'un tiers des répondants l'enquête Allianz Trade (37%) estimant que cela deviendrait un défi encore plus important cette année. Les exportateurs italiens étaient 46% à estimer que les prix de l'énergie deviendraient un défi encore plus important en 2022. Ils étaient les plus inquiets en ce sens, suivis par les américains (38%) et les français (37%).

Depuis l'invasion de l'Ukraine, l'inquiétude des exportateurs européens concernant les prix de l'énergie s'est renforcée. « Au total, 56% des répondants à notre enquête estiment désormais que les prix de l'énergie deviendront un défi encore plus important en 2022 (+19 pts par rapport aux réponses pré-invasion). Les pays les plus inquiets sont les plus dépendants des importations de gaz : l'Italie (66%, +20 pts vs pré-invasion), le Royaume-Uni (62%, +15 pts) et l'Allemagne (52%, +18 pts). La France témoigne de la hausse la moins élevée en la matière (46%, +9 pts), ce qui reflète la mise en place par le gouvernement du Plan Résilience », explique Ano Kuhanathan, Responsable de la Recherche Sectorielle chez Allianz Trade.

1 exportateur français sur 2 craint une résurgence du risque d'impayés en 2022

L'exposition des exportateurs au risque d'impayés semblent s'être récemment accrue : selon l'Allianz Trade Global Survey 2022, 50% des exportateurs ont observés des délais de paiement plus long en 2021.

Le risque d'impayés restera d'ailleurs un vrai sujet pour les exportateurs en 2022 : avant l'invasion de l'Ukraine, au total, 1 exportateur sur 3 s'attendait à une hausse des délais de paiement et à une résurgence du risqué d'impayés cette année. Suite à l'invasion de l'Ukraine, et à ses conséquences sur l'économie mondiale, plus de la moitié des répondants s'attendent désormais à une résurgence du risque d'impayés en 2022, et 40% des répondants s'attendent à un rallongement des délais de paiement. En France, 49% des entreprises s'attendent désormais à une résurgence du risque d'impayés en 2022, et 33% à un rallongement des délais de paiement.

