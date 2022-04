Les lauréats de Digital InPulse 2021 terminent avec succès leur programme d'accompagnement vers l'international





Les 12 entreprises lauréates de Digital InPulse étaient réunies ce jeudi 7 avril pour une dernière session de pitch, concluant ainsi le premier volet d'accompagnement de l'édition 2021 du programme Huawei de soutien aux start-ups françaises. Depuis le mois de janvier, les lauréats 2021 ont bénéficié d'un riche programme de réunions organisées en visioconférences avec des acteurs économiques et des investisseurs de l'écosystème technologique de la Chine du sud. Au total, 5 sessions collectives et 57 rendez-vous personnalisés ont été organisés dans le cadre de ce programme. Les entrepreneurs et entrepreneuses français ont rencontré un large éventail d'interlocuteurs allant de potentiels partenaires technologiques à des fournisseurs de composants électroniques, en passant par des distributeurs, des clients finaux et des chercheurs.

Les lauréats se sont entretenus au cours des 5 sessions collectives avec des représentants français du secteur des nouvelles technologies en Chine du sud, et notamment avec des membres de la French Tech Hong Kong, Shenzhen et Singapour, mais également avec des acteurs économiques hongkongais comme l'incubateur Cyberport, Hong Kong Science & Technology Parks Corporation ou l'organisation Invest Hong Kong. Les échanges ont porté sur les spécificités du marché chinois, les possibilités de recrutement, les démarches administratives et programmes d'accompagnement sur place. L'objectif premier était de renseigner les start-ups sur les opportunités de développement possibles à Hong Kong, en Chine continentale ou à Singapour.

« Nous étions ravis d'organiser cette ultime série de pitchs avec les lauréats de la promotion 2021 de Digital InPulse. Leur aventure n'est pour autant pas terminée. Les 12 start-ups lauréates intègrent dès à présent le Club Alumni de Digital InPulse qui réunit tous les lauréats des éditions précédentes encore en activité. C'est un réseau professionnel puissant qui devrait les accompagner encore dans leur développement », se réjouit Linda Han, déléguée générale de Huawei en France.

Digital InPulse

Digital InPulse est organisé depuis 2014 sous la forme d'un concours : une dizaine de start-ups locales sont auditionnées dans 6 villes étapes : Paris, Bordeaux, Lille, Lyon, Nice et Strasbourg. Les deux projets jugés les plus prometteurs bénéficient d'un soutien financier de 30 000 ? pour le premier et de 20 000 ? pour le second.

À la fin de son tour de France, Digital InPulse organise une série d'échanges avec la Chine du sud pour tous les lauréats, qui peuvent ainsi rencontrer des acteurs locaux dans le but de confronter leur solution au marché asiatique, découvrir des opportunités de développement à l'international et poursuivre leur croissance. En 9 ans, ce sont 80 start-ups qui ont ainsi été épaulées.

