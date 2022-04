China Matters a exploré le plus grand radiotélescope du monde FAST





PÉKIN, 13 avril 2022 /PRNewswire/ -- FAST, ou le radiotélescope sphérique à ouverture de cinq cents mètres, est le plus grand radiotélescope du monde. Il est non seulement le résultat de la science et de la technologie astronomiques chinoises, mais aussi une étape importante dans l'exploration astronomique de l'humanité.

Le scientifique chinois Nan Rendong a proposé pour la première fois l'idée de construire FAST en 1994. Les 12 années suivantes, Nan et son équipe ont passé au crible 391 cavités potentielles dans les montagnes du Guizhou. Finalement, ils ont sélectionné un site unique et le plus approprié pour la construction de FAST. Ce site est pratiquement exempt de toute interférence provenant des signaux liés à l'activité humaine. Et il y a de nombreuses grottes calcaires englouties qui forment un "gouffre" naturel pouvant abriter l'équipement astronomique.

Pour améliorer les capacités du télescope, les scientifiques chinois ont développé avec leurs propres moyens un réflecteur automatique, qui peut ajuster la structure du réseau de câbles pour permettre à FAST de capter automatiquement les signaux de l'espace.

Après la mise en service de FAST en 2017, de plus en plus de scientifiques chinois et étrangers sont venus au Guizhou. En tant que grand passionné de l'exploration spatiale, le vlogueur britannique Oli Barrett est parti en voyage pour découvrir FAST. Il a été sidéré par le radiotélescope géant et ému par l'histoire du scientifique chinois Nan Rendong qui a consacré toute sa vie à l'avancement de la science.

