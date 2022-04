PREMIÈRE SEMAINE DU MANUFACTURIER DÉBOULONNER LES MYTHES - MISSION ACCOMPLIE





MONTRÉAL, le 13 avril 2022 /CNW Telbec/ - Manufacturiers et Exportateurs du Québec (MEQ) souligne le succès de la 1ère édition de sa Semaine du manufacturier. Cette opportunité de maillage, d'échanges et de collaboration a permis de faire briller l'expertise des manufacturiers québécois auprès des jeunes, des élus et des entreprises d'ici, tout en abordant les solutions à la pénurie de main-d'oeuvre dans le secteur manufacturier et les stratégies à mettre en place pour favoriser l'attraction et la rétention des travailleurs.

Au terme de cette première édition, plus de 350 jeunes, une vingtaine d'élus des différents paliers gouvernementaux et une trentaine d'entreprises de quatre régions du Québec ont visité des entreprises manufacturières innovantes du Québec.

Non seulement les manufacturiers ont eu l'occasion de se faire entendre et de partager leur passion du secteur, mais ils ont également pu montrer les réussites qui font la fierté du secteur manufacturier et de leurs employés.

« La Semaine du manufacturier est plus qu'une opportunité de maillage : c'est l'occasion pour les manufacturiers de montrer leur vrai visage, leurs innovations, mais aussi leurs défis. La réponse à notre appel a été exceptionnelle et cette mobilisation a fait de cette première édition une vitrine exceptionnelle pour le secteur. Cette édition ne sera certainement pas la dernière! » lance Véronique Proulx, présidente-directrice générale de MEQ.

Fort du succès de cette première édition, MEQ rappelle que d'autres initiatives verront le jour au cours des prochains mois pour faire connaître le secteur et donner voix aux entreprises d'ici dans la recherche de solutions concrètes à leurs défis de main-d'oeuvre.

À l'automne 2021, MEQ avait formulé 13 recommandations dans son Plan d'action spécifique au secteur manufacturier. Plus que jamais actuelles, plusieurs de ces recommandations ont été soulevées lors de la Semaine du manufacturier, notamment :

Accélérer l'arrivée des travailleurs étrangers temporaires

Augmenter les seuils d'immigration économique permanente et accélérer le processus d'admission, en tenant compte des besoins du secteur manufacturier

Favoriser l'installation durable des travailleurs étrangers temporaires et des nouveaux arrivants en région

Développer une culture d'affaires au sein de Services Québec et du MIFI

Attirer les jeunes dans le secteur manufacturier

La Semaine du manufacturier en bref

Sous le thème « Fabrique ton avenir », cette semaine alliant visites industrielles avec des jeunes et tables de discussion a permis de mettre en lumière des entreprises manufacturières de plusieurs régions du Québec qui brillent par leur excellence et leur innovation.

L'édition 2022 de la Semaine du manufacturier organisée par MEQ a été possible grâce à nos partenaires : ABB, BRP, c'est beau studio, Kruger, SOPREMA, Énergie Valero et le gouvernement du Québec.

À propos de Manufacturiers & Exportateurs du Québec (MEQ)

MEQ représente 1?100 manufacturiers à travers le Québec. Le secteur manufacturier québécois emploie plus de 473 000 personnes et représente 13,5 % du PIB ainsi que 86,5 % des exportations. Il a généré des ventes globales de près de 153 milliards de dollars en 2020.

