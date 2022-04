L'AGENCE FORSMAN & BODENFORS DE STAGWELL (STGW) RECRUTE ERIC ZUNCIC AU SEIN DE SON ÉQUIPE DE DIRECTION MONDIALE





L'ancien directeur de la stratégie de DDB rejoint F&B en tant que directeur général pour ouvrir de nouvelles opportunités au croisement des affaires et de la créativité

NEW YORK, 13 avril 2022 /PRNewswire/ -- Le collectif créatif mondial Forsman & Bodenfors a annoncé aujourd'hui la nomination de l'ancien directeur de la stratégie de DDB, Eric Zuncic, au sein de son équipe de direction en tant que directeur général mondial. Il prendra ses fonctions à la fin du mois d'avril et rendra compte à Toby Southgate, PDG mondial.

Zuncic endosse un nouveau rôle pour l'agence, créé à son intention et dans le cadre de la stratégie mondiale unifiée de F&B. Zuncic travaillera à l'intersection entre les affaires et la créativité, en contribuant à rehausser le profil de l'agence au niveau mondial et en favorisant une collaboration plus étroite entre les bureaux et avec les clients. Avant tout, la priorité pour Zuncic est d'inventer des moyens plus percutants de résoudre des problèmes plus intéressants.

« J'ai toujours considéré la créativité comme étant la clé du succès, mais la question est en fait de savoir comment définir le problème », a commenté M. Zuncic. « Dans quelle mesure la créativité peut-elle devenir un avantage concurrentiel ? Il peut s'agir d'un nouveau modèle d'entreprise ou d'une nouvelle méthode de distribution, ou encore d'atteindre de nouveaux publics, ou d'une façon inoubliable de communiquer. Mais l'objectif est le même : faire preuve de créativité de façon à changer la façon dont les gens vivent la marque, le produit ou la catégorie. C'est ce qui m'a toujours rendu jaloux de F&B - leur tradition d'exploiter la créativité dans le sens le plus large possible pour changer les entreprises - et je suis enthousiaste à l'idée de contribuer à apporter cette réflexion à une plus grande partie du monde. »

Grâce à son parcours d'ancien client et à son expérience de la conduite du changement sur l'ensemble du spectre marketing dans diverses agences, Zuncic est la personne idéale pour assumer un rôle non conventionnel dans une agence non conventionnelle. Il a travaillé sur la stratégie et l'identité de marque, l'innovation, l'expérience de marque, les communications et la transformation numérique pour des marques telles que Domino's, McDonald's, MolsonCoors, Infiniti, Pepsi, Method, Ben & Jerry's, la NFL, Kraft, American Airlines, GSK et Pernod-Ricard.

Les relations que F&B entretient depuis longtemps avec des clients tels que Volvo, Goldman Sachs et P&G reposent sur l'identification de solutions véritablement créatives aux problèmes commerciaux, au-delà de la simple publicité. L'expérience unique d'Eric contribuera à renforcer et à approfondir ces relations, débloquant ainsi davantage d'opportunités pour mettre en oeuvre des Idées révolutionnaires.

« J'ai travaillé avec une petite poignée de personnes capables de passer sans problème de la créativité aux affaires. Eric fait partie de ces talents rares. Cela fait dix ans que j'essaie de retravailler avec lui et je suis ravi de le voir contribuer à écrire le prochain chapitre de Forsman&Bodenfors", a déclaré Toby Southgate.

Au cours de sa carrière, Eric a travaillé du côté des clients en tant que spécialiste du marketing chez GEICO et Unilever, et a obtenu un MBA à Harvard où il a collaboré avec les fondateurs de Mekanism pour établir la feuille de route leur permettant de passer d'une société de production à une agence à service complet. Après un passage chez Brand Union de WPP, il a rejoint les fondateurs de Mekanism pour aider à construire et à développer ce modèle d'agence moderne. Il a également occupé le poste de directeur de la stratégie chez Crispin Porter + Bogusky, avant de rejoindre DDB en tant que directeur de la stratégie pour l'Amérique du Nord en 2017. Au fil de son parcours, il a lancé, décroché et dirigé des relations primées et axées sur le business dans des dizaines de catégories, ainsi que de multiples engagements et relations globales et intégrées au niveau des groupes Omnicom et WPP.

« C'est une année très importante pour nous tous chez F&B", a déclaré Anna Qvennerstedt, rédactrice et présidente de la création mondiale. « Nous sommes prêts à faire connaître notre histoire F&B au monde entier de la bonne manière. Le travail de l'équipe mondiale est vraiment une question de soutien et d'espace - aider les gens à faire le meilleur travail de leur carrière. Le rôle d'Eric contribuera à accélérer notre propre changement, et nous rapprochera plus que jamais de nos clients et de leurs marques. »

Forsman & Bodenfors est une agence au sein de Stagwell, le réseau challenger mondial construit pour transformer le marketing.

À propos de Forsman & Bodenfors

Forsman & Bodenfors est un collectif créatif international qui compte 500 employés dans le monde entier, répartis dans des bureaux à Göteborg, New York, Stockholm, Toronto, Montréal et Shanghai. Les autres marques du groupe F&B sont : F&B Happy, une agence de stratégie de marque et de design de classe mondiale ; F&B Inhouse, spécialisée dans les écosystèmes numériques personnalisés ; F&B Daily, son agence numérique, sociale et éditoriale ; et F&B Studios, une capacité de production à service complet.

À propos de Stagwell :

Stagwell est le réseau challenger construit pour transformer le marketing. Nous fournissons une performance créative à l'échelle pour les marques les plus ambitieuses du monde, en connectant une créativité qui fait bouger les cultures avec une technologie de pointe pour harmoniser l'art et la science du marketing. Dirigés par des entrepreneurs, nos plus de 10 000 spécialistes répartis dans plus de 34 pays sont unis par un seul objectif : accroître l'efficacité et améliorer les résultats commerciaux de leurs clients.

Rejoignez-nous sur www.stagwellglobal.com

