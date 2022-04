L'assurtech montréalaise Emma conclut une ronde de financement Série A de 6 M$, la positionnant ainsi comme leader dans l'industrie canadienne de l'assurtech.





MONTRÉAL, le 13 avril 2022 /CNW Telbec/ - Menée par d'importants investisseurs québécois, soit Luge Capital, Investissement Québec et Tactico, la ronde de financement de 6 M$ permettra de soutenir l'impressionnante croissance d'Emma sur le marché canadien. En effet, un an après sa participation à la cohorte inaugurale du Intuit Prosperity Accelerator, Emma a connu une croissance de plus de 500% et cherche maintenant à aider encore plus de familles canadiennes à obtenir la couverture d'assurance vie appropriée.

Dans sa volonté de bouleverser l'industrie de l'assurance, Emma utilisera les fonds pour offrir ses produits d'assurance dans toutes les provinces canadiennes, doubler la taille de son équipe actuelle et développer de nouveaux produits. Felix Deschatelets, PDG et cofondateur d'Emma, explique que « ce n'est un secret pour personne que la demande de produits d'assurance-vie modernes a explosé ces dernières années. Avec des investisseurs chevronnés, des partenaires solides et une équipe talentueuse, nous avons désormais les moyens de réaliser nos ambitions et de devenir la solution d'assurance la plus aimée des familles. »

Grâce à son partenariat stratégique avec Humania Assurance, Emma est en mesure de créer ses propres produits d'assurance. Si la startup propose actuellement l'assurance vie la plus simple et la plus rapide au Canada, elle vise également à apporter plus d'inclusivité et d'accessibilité avec une série de nouveaux produits à venir. Nicolas Moskiou, Vice-Président exécutif d'Humania Assurances s'est dit « fier d'avoir propulsé cette assurtech qui offre la tranquillité d'esprit à des milliers de jeunes familles canadiennes. C'est avec des partenariats innovants tel que celui-ci que l'industrie de l'assurance pourra évoluer. »

L'associé général de Luge Capital, David Nault, a souligné que la vision de la startup et sa proximité avec ses clients lui permettent de se démarquer : « Nous aimons l'approche moderne d'Emma en matière d'assurance, tout comme ses clients. Leur croissance et les témoignages de leurs clients nous ont convaincus qu'ils sont sur quelque chose de grand. » Ravi qu'une solution modernisée soit disponible pour les Canadiens, Liam Cheung, fondateur de Tactico, ajoute : « Le secteur de l'assurance vie a besoin d'être révolutionné, car les processus inefficaces n'ont pas évolué de la même manière que les autres services financiers. »

« Investissement Québec est fier de soutenir Emma dans cette ronde de financement qui lui donne les moyens de poursuivre sa croissance. Cet investissement témoigne de notre volonté de contribuer à l'émergence de jeunes entreprises québécoises prometteuses de toutes les régions, en leur facilitant l'accès aux capitaux et en leur offrant l'accompagnement nécessaire à l'atteinte de leurs objectifs », mentionne Guy LeBlanc, président-directeur général d'Investissement Québec.

Grâce à l'esprit novateur d'Emma, les familles québécoises peuvent désormais compter sur des solutions plus modernes pour répondre à leurs besoins en matière de sécurité financière. Si vous cherchez une assurance vie , visitez le site emma.ca.

