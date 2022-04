Les expéditions mondiales des modules de Trina Solar atteignent 100 GW alors que l'entreprise célèbre son 25e anniversaire





CHANGZHOU, Chine, 13 avril 2022 /CNW/ - Trina Solar a atteint un jalon remarquable, ayant expédié 100 GW de modules au cours des 25 années qui ont suivi la création de l'entreprise en 1997.

100 GW, l'équivalent d'avoir planté 7,2 milliards d'arbres

Inspirée par la signature du Protocole de Kyoto en 1997, Trina Solar a été fondée la même année, ce qui en fait l'une des premières entreprises de technologies photovoltaïques au monde, et a installé son siège social dans la ville chinoise de Changzhou.

En tant que chef de file de l'industrie photovoltaïque, Trina Solar est à l'avant-garde de la technologie solaire depuis 25 ans, période durant laquelle le diamètre des plaquettes de silicium est passé de 125 mm à 210 mm et la puissance des modules, de moins de 100 W à 690 W.

La production photovoltaïque d'électricité est une source majeure d'énergie propre déployée dans de nombreux domaines, des projets de services publics aux toits des résidences, et ce, à travers le monde.

Les 100 GW de modules photovoltaïques de Trina Solar ont été expédiés à plus de 100 pays.

Mis ensemble, ces 100 GW peuvent produire environ 135 milliards de kWh d'énergie propre, réduisant les émissions mondiales annuelles de CO 2 de 135 millions de tonnes, et la consommation standard de charbon de 54,54 millions de tonnes, ce qui équivaut à planter 7,29 milliards d'arbres.

25 ans de qualité supérieure et de valeur offerte aux clients

Ayant la plus longue expérience en matière de services et de produits, Trina Solar célèbre également 25 ans d'entrepreneuriat et d'assurance de la qualité.

En ce qui concerne la technologie et l'innovation, l'entreprise a établi un total de 23 records mondiaux pour le rendement de conversion photovoltaïque et de puissance de sortie des modules.

Grâce aux excellentes performances de ses produits, Trina Solar est la seule entreprise de technologies photovoltaïques à avoir obtenu une note de 100 % dans le cadre de l'étude sur la bancabilité réalisée par Bloomberg New Energy Finance pendant six années consécutives en tant que principal fournisseur de modules bancables. L'entreprise a également obtenu d'excellents résultats aux tests du Programme de qualification des produits de PV Evolution Labs (PVEL) pour sept années de suite.

Ensemble, nous créons un nouveau monde sans carbone

Le développement de l'énergie propre à l'échelle mondiale tourne maintenant à plein régime, et l'Agence internationale pour les énergies renouvelables prévoit que les installations photovoltaïques à l'échelle mondiale produiront plus de 14 000 GW d'ici 2050, à mesure que les nouvelles énergies, y compris l'énergie solaire, deviendront une source importante d'énergie et d'électricité. Les modules technologiques de grande valeur de 210 mm de Trina Solar sont arrivés à maturité en cycle complet, et les modules ultra-haute puissance ont été déployés dans le monde entier.

« L'industrie photovoltaïque est une écosphère ouverte, innovante et collaborative, a déclaré Gao Jifan, président de Trina Solar. Seule l'innovation technologique libre nous permettra d'élargir les possibilités de croissance et de réaliser le développement durable. »

Une nouvelle ère énergétique, dont l'énergie solaire photovoltaïque est la principale force motrice, est déjà là, a-t-il affirmé.

L'expédition de 100 GW de modules marque le début d'un nouveau chapitre pour Trina Solar, qui s'efforcera continuellement de devenir la « force verte » afin de changer le monde et de contribuer à la création d'un environnement sans carbone en tant que chef de file de l'industrie.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1795463/EN.jpg

SOURCE Trina Solar Co., Ltd

Communiqué envoyé le 13 avril 2022 à 08:59 et diffusé par :