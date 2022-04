Globex: Mise à jour sur le projet Labyrinth Gold





ROUYN-NORANDA, Québec, 13 avr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- ENTREPRISES MINIÈRES GLOBEX INC. (GMX ? Bourse de Toronto, G1MN ? Bourses de Francfort, Stuttgart, Berlin, Munich, Tradegate, Lang & Schwarz, LS Exchange, TTMzero, Düsseldorf, Quotrix Düsseldorf et GLBXF ? International OTCQX aux É.-U.) est heureuse de faire une mise à jour sur la propriété à redevance Labyrinth de Globex (antérieurement nommée Russian Kid ou Rocmec 1 Gold Mine) située dans le canton de Dassarat, Québec, telle que rapportée par Labyrinth Resources (LRL-ASX). Globex détient une redevance brute sur les métaux (GMR) de 5% sur la production des premières 25 000 oz d'or sur la propriété et une redevance brute sur les métaux (GMR) de 3% sur toute production subséquente.



Les faits saillants du communiqué de presse de Labyrinth Reso u rces (cliquer pour copie) d'une longueur de neuf pages intitulé "Drilling continues to generate highly encouraging results as part of strategy for maiden JORC Resource. First eight holes all hit Boucher lode; Plus, drilling hits new mineralization outside the current non-JORC Resource" sont les suivants:

Le programme d'exploration souterrain initial du projet phare Labyrinth Gold au Québec progresse bien, avec plus de 2 000m de forage au diamant complétés;



Les premiers 8 sondages ont tous intersecté la cible qu'est le filon Boucher aux profondeurs anticipées, avec l'observation d'une veine de quartz bien développée hôte de pyrite et de chalcopyrite. La veine a une épaisseur variant de 1,5m à 6m et est associée à un assemblage d'altération importante composée de séricite et carbonate pouvant mesurer 18m d'épaisseur;



De l'or visible a été intersecté à l'extérieur de la ressource actuelle non-JORC entre les filons de Talus et Boucher; ceci met en évidence le potentiel d'extension de la minéralisation connue et valide par le fait même l'évaluation préliminaire de la ressource de Labyrinth;



La compilation visant une première ressource JORC (ressource NI43-101 externe estimée à 2,1Mt à 7,1g/t pour 479 000oz) demeure dans les plans pour être complétée en 2022;

(Note: Les redevances de production sont payées suivant le début de la production).

Ce communiqué de presse a été rédigé par Jack Stoch, géo., Président et chef de la direction chez Globex en sa capacité de « personne qualifiée » conformément au Règlement 43-101.

« We Seek Safe Harbour. » Emetteur privé étranger 12g3 ? 2(b) Numéro CUSIP 379900 50 9

Pour de plus amples informations : Numéro LEI 529900XYUKGG3LF9PY95 Jack Stoch, P.Géo., Dir. Acc. Président et Chef de la direction Tél : 819.797.5242 Entreprises minières Globex inc. Téléc : 819.797.1470 86, 14e Rue info@globexmining.com Rouyn-Noranda, Québec (CANADA) J9X 2J1 www.globexmining.com

Énoncés prospectifs : Outre des données historiques, le présent communiqué de presse peut contenir certains « énoncés prospectifs ». Ces énoncés peuvent comporter un certain nombre de risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels, le niveau d'activité et le rendement diffèrent de façon importante des attentes et des projections d'Entreprises minières Globex inc. (« Globex »). Il n'est pas possible de garantir que les événements prévus dans les énoncés prospectifs se produiront ni, s'ils le font, quels avantages Globex en tirera. Une analyse plus détaillée des risques figure dans la notice annuelle déposée par Globex sur SEDAR à www.sedar.com .

Communiqué envoyé le 13 avril 2022 à 09:00 et diffusé par :