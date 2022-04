/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - La ministre Bennett soulignera les investissements du budget de 2022 qui rendront le logement plus abordable/

L'honorable Carolyn Bennett, ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, participera à une table ronde avec des membres du Saskatoon Housing Initiatives Partnership (SHIP) et des fournisseurs de logements locaux...

Étend le continuum de soins pour couvrir le bien-être et la prévention jusqu'au diagnostic et au traitement.Augmente les perspectives de croissance et le marché total visé.Ajoute un modèle commercial de logiciel-service à marge élevée, évolutif et...