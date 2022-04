Cybersec Europe est le plus grand salon de la cybersécurité du Bénélux





Deux jours avec plus de 100 exposants et 80 sessions spécialisées

BRUXELLES, 13 avril 2022 /PRNewswire/ -- Les 11 et 12 mai 2022, Brussels Expo sera le quartier général de la cybersécurité européenne. La première édition de Cybersec Europe, le plus grand salon européen de la sécurité informatique, va accueillir plus de 100 exposants et attend 5 000 visiteurs en deux jours. L'objectif de l'événement est de mettre la cybersécurité en tête des priorités stratégiques des dirigeants d'entreprise et des politiciens de toute l'Europe.

Cybersec Europe est le successeur du salon Infosecurity Belgium. Alors que ce dernier était principalement axé sur les solutions de cybersécurité, Cybersec Europe se concentre sur l'aspect stratégique de la sécurité informatique. Cybersecurity Europe est un salon hybride : il réunit ? aussi bien en personne que virtuellement ? des experts européens, des politiciens, des développeurs et des décideurs responsables de la continuité et de la sécurité des processus et des données critiques. À Cybersec Europe, divers thèmes de sécurité seront abordés, notamment la transformation numérique et l'automatisation, la sensibilisation à la sécurité, l'innovation en matière de cybersécurité, l'apprentissage automatique et l'IA, l'IdO, la 5G et les stratégies cloud.

La stratégie est indispensable au niveau macro

« Aujourd'hui plus que jamais, il est clair que la sécurité informatique ne se limite pas à disposer des bons outils pour sécuriser sa propre entreprise, mais qu'une stratégie globale est indispensable au niveau macro », déclare Bram van den Braak, porte-parole de Jaarbeurs, l'organisateur de Cybersec Europe. « À Cybersec Europe, nous présentons toutes les facettes de la sécurité informatique, afin que nos visiteurs aient une vue d'ensemble pour pouvoir élaborer une stratégie de cybersécurité sophistiquée. »

De grandes ambitions et un programme complet

Cybersec Europe a l'ambition de devenir le salon de référence en matière de sécurité informatique. Les chiffres sont déjà impressionnants. Le salon attend 5 000 visiteurs et accueille plus de 100 exposants. Il y aura 84 sessions chaque jour, dont des pitches de start-ups au futurelab, des sessions cyberhub avec des débats et des présentations, des sessions d'exposants, des keynotes et des expériences en direct.

De nombreux orateurs expérimentés sont également invités, notamment Mikko Hypponen, Chief Research Officer de F-Secure, l'expert du hacking Tobias Schrödel, Bart Baesens, professeur de Big Data & Analytics à la KU Leuven, l'expert en cybersécurité Eddy Willems et Emmanuel Kessler du European Cybercrime Center (EC3).

Networking

Vous pouvez vous inscrire à Cybersec Europe via www.cyberseceurope.com. Après votre inscription, un outil unique vous mettra en relation avec des visiteurs, des experts et des exposants ayant les mêmes intérêts ou la même fonction. Vous pourrez ainsi chatter à l'avance pour faire connaissance et, si vous le souhaitez, fixer un rendez-vous personnel au salon.

