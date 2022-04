Des briseurs de grève chez Rolls-Royce Canada





MONTRÉAL, le 13 avril 2022 /CNW Telbec/ - Le 6 avril, devant le Tribunal administratif du travail (TAT), Rolls-Royce Canada a admis avoir eu recours à deux personnes pour effectuer le travail des travailleuses et travailleurs qu'elle a mis en lock-out le 15 mars. Rolls-Royce Canada s'est engagée à ne plus avoir recours à ces deux individus.

Depuis le début du conflit, le syndicat CSN constate chaque jour que Rolls-Royce Canada fait appel à des briseurs de grève. Le 10 mai prochain, les parties seront de retour devant le TAT afin de débattre du recours par l'employeur à quatre autres personnes. Par ailleurs, un enquêteur doit prochainement rendre son rapport sur d'autres utilisations potentielles de briseurs de grève.

Pour le Syndicat des travailleuses et des travailleurs de Rolls-Royce Canada (CSN), l'entreprise doit se concentrer sur la seule issue raisonnable à ce conflit : une entente négociée. «?Rolls-Royce Canada n'est rien sans nous, les travailleuses et les travailleurs, rappelle le président du syndicat, Frédéric Labelle. Notre travail est reconnu comme d'une qualité exceptionnelle dans toute l'industrie. On exige le respect de notre employeur. Rolls-Royce Canada a le devoir de négocier avec nous, pour vrai, une entente qui sera satisfaisante pour tous nos membres. Aucun coup de force ne viendra à bout de notre détermination. C'est même le contraire qui se produit : chaque jour qui passe, nous sommes plus forts, plus unis.?»

Les négociations sont ardues, notamment parce que Rolls-Royce Canada veut mettre fin au régime de retraite à prestations déterminées et propose un gel des salaires pour les années 2020 et 2021.

Sans convention collective depuis mars 2020, ces 530 travailleuses et travailleurs spécialisés dans l'entretien de moteurs d'avion demandent un contrat de travail de cinq ans. Ils veulent notamment éliminer les clauses «?orphelin?» du régime de retraite et de l'assurance collective, améliorer les salaires et les horaires de travail ainsi que bonifier les congés.

