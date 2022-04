SNC-Lavalin obtient un contrat de services-conseils et d'ingénierie pour le projet extracôtier d'exploitation énergétique d'ADNOC





MONTRÉAL, le 13 avril 2022 /CNW Telbec/ -SNC-Lavalin (TSX : SNC), une entreprise de services professionnels et de gestion de projets entièrement intégrée ayant des bureaux partout dans le monde, s'est vu attribuer un contrat de services-conseils et d'ingénierie d'une durée de quatre ans par la Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) pour soutenir son projet extracôtier d'exploitation énergétique. Premier du genre à être réalisé dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord (MENA), ce projet de système de transport sous-marin d'électricité à haute tension et à courant continu avec convertisseur de source de tension (CCHT-CST) alimentera les installations de production en mer de la ADNOC avec une énergie plus propre et efficace.

«?Notre travail avec l'ADNOC dans cet important projet appuiera l'initiative stratégique des Émirats arabes unis de zéro émissions nettes d'ici 2050 et renforcera notre engagement à travailler avec nos clients mondiaux dans leur démarche zéro émission, a déclaré Ian L. Edwards, président et chef de la direction de SNC-Lavalin. Grâce à nos services d'ingénierie de classe mondiale et à notre expertise en matière de CCHT, nous veillerons à ce que le projet soit réalisé selon les normes environnementales, de qualité, de sécurité et les plus élevées, afin de favoriser une plus grande efficacité et une incidence écologique positive.?»

Réalisé en partenariat avec l'Abu Dhabi National Energy Company PJSC (TAQA), le projet -- qui devrait réduire de plus de 30 % l'empreinte carbone des activités extracôtières de l'ADNOC -- consiste à remplacer les turbines à gaz existantes par des sources d'électricité plus durables disponibles dans le réseau terrestre d'électricité d'Abu Dhabi. Pour ce faire, deux liaisons CCHT-CST sous-marines seront établies entre des postes électriques à courant alternatif situés sur la côte et des îles artificielles. La portée des travaux de SNC-Lavalin comprend l'examen de la conception des stations de conversion, des câbles sous-marins, de l'intégration entre le réseau terrestre et celui en mer, ainsi que la révision des plans de mise en oeuvre pour la SSE, le contrôle de qualité et l'assurance qualité des entrepreneurs. De plus, SNC-Lavalin fournira des services de supervision durant les phases de construction et de la mise en service. Le projet sera soutenu par le Centre d'excellence mondial en CCHT de SNC-Lavalin au Canada, et par ses experts régionaux basés au Moyen-Orient.

«?Le Centre d'excellence canadien en CCHT de SNC-Lavalin est actif depuis un demi-siècle, a déclaré Dale Clarke, chef de la direction des Services d'ingénierie, Canada à SNC-Lavalin. Ce centre d'excellence a réalisé près de 50 projets marquants sur cinq continents et adapte son approche selon l'environnement unique de chacun.?»

SNC-Lavalin a fait ses preuves en concrétisant certains des systèmes CCHT les plus complexes et les plus exigeants au monde. L'équipe mondiale d'experts travaille avec les clients tout au long du cycle de vie des actifs -- de la conception, élaboration et mise en service du projet à la réfection ou de gestion en fin de vie utile -- pour assurer d'obtenir les plus grands avantages d'une énergie propre, efficace et rentable.

