TIP signe un accord visant l'acquisition de l'activité de leasing et d'entretien de remorques de Ryder Ltd

TIP Trailer Services, une société de portefeuille de I Squared Capital et l'un des principaux fournisseurs de solutions de leasing, de location, d'entretien et de réparation de remorques en Europe et au Canada, a signé aujourd'hui un accord visant l'acquisition de l'activité de leasing et d'entretien de remorques de Ryder Ltd. Ryder Ltd est un fournisseur de premier plan de solutions de location de véhicules commerciaux, de location contractuelle, d'entretien et de distribution dédiée au Royaume-Uni.

TIP intègrera les actifs et les contrats de la division des services mobiles d'entretien de Ryder à son activité existante au Royaume-Uni, enrichissant ainsi sa flotte d'environ 3.550 remorques additionnelles et portant à 18 le nombre d'ateliers au Royaume-Uni, avec, désormais, un site à Lichfield et deux espaces de stationnement à Shepshed et Manchester. La transaction devrait être finalisée en juin 2022.

Bob Fast, président directeur général de TIP, a déclaré, en annonçant les détails de cette récente acquisition: "L'acquisition de l'activité de leasing et d'entretien de remorques de Ryder Ltd constitue un nouveau jalon majeur dans le parcours de croissance de notre société. Elle accroît notre empreinte au Royaume-Uni et en Irlande, nous permettant ainsi d'améliorer nos offre et infrastructure de services dans des domaines dans lesquels nous avons aujourd'hui des lacunes à combler. Elle permettra d'élargir notre offre de services clients, et d'étendre et de diversifier notre base de clientèle au Royaume-Uni."

David Hunt, vice-président directeur général de FMS Europe, Ryder Ltd, ajoute: "Nous avons trouvé en TIP un formidable partenaire permettant de garantir un avenir prospère à la division des services d'entretien de notre société. Cette acquisition devrait assurer la poursuite de cette activité, sans perturbation pour nos clients et partenaires commerciaux, et garantissant aux 133 employés de Ryder au Royaume-Uni la continuité de l'emploi."

"Au cours des prochains mois, les deux sociétés mettront l'accent sur l'intégration de la flotte pour gérer en douceur la transition avec les clients et les fournisseurs," affirme Michael Furnival, vice-président de TIP pour la région Royaume-Uni et Irlande. "Une proportion importante de la base d'employés des services mobiles d'entretien de Ryder Ltd sont des techniciens mobiles qui enrichissent véritablement l'activité d'entretien et de réparation de TIP. Nous sommes ravis d'accueillir le personnel des services mobiles d'entretien de Ryder UK au sein de la famille TIP," a-t-il ajouté.

A propos de TIP Trailer Services

Basé à Amsterdam, aux Pays-Bas, TIP Trailer Services est un des principaux fournisseurs de services d'équipement spécialisé dans le leasing, la location, l'entretien et la réparation de remorques, ainsi que d'autres services à valeur ajoutée pour les clients du secteur du transport et de la logistique en Europe et au Canada. TIP sert ses clients depuis 120 sites répartis dans plus de 18 pays en Europe et au Canada

A propos de Ryder

Ryder System, Inc. (NYSE: R) est une société de logistique et de transport de premier plan. Il fournit des solutions de chaîne d'approvisionnement, de transport dédié et de gestion de flotte, y compris la location, la location et l'entretien de services complets, la vente de véhicules d'occasion, les chauffeurs professionnels, les services de transport, le courtage de fret, l'entreposage et la distribution, l'exécution du commerce électronique et les services de livraison du dernier kilomètre. , à certaines des marques les plus reconnues au monde. Ryder fournit des services aux États-Unis, au Mexique, au Canada et au Royaume-Uni. De plus, Ryder gère 239.000 véhicules commerciaux et exploite plus de 330 entrepôts couvrant plus de 80 millions de pieds carrés. Ryder est régulièrement reconnu pour ses pratiques de pointe en matière de logistique de tiers, d'innovations technologiques, d'entretien de véhicules commerciaux, de solutions respectueuses de l'environnement, de responsabilité sociale d'entreprise, de programmes de sécurité et de sûreté de classe mondiale, d'initiatives de recrutement de vétérans militaires et d'embauche de une main-d'oeuvre diversifiée.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

