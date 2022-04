OpSens annonce ses resultats pour le second trimestre 2022





Une conférence téléphonique sur les résultats se tiendra aujourd'hui à 11 heures a.m.

QUÉBEC, le 13 avril 2022 /CNW Telbec/ - OpSens inc. ("OpSens" ou la "Société") (TSX: OPS) (OTCQX: OPSSF) , une société spécialisée en instrumentation médicale en cardiologie offrant des solutions innovatrices basées sur sa technologie optique brevetée, a publié aujourd'hui les résultats de son deuxième trimestre 2022 terminé le 28 février 2022.

Faits saillants du deuxième trimestre

Chiffre d'affaires consolidé de 8,1 M$ au deuxième trimestre de 2022, comparativement à 8,8 M$ au deuxième trimestre de 2021, conséquence des perturbations à la chaîne d'approvisionnement et des réductions des volumes de procédures dans les hôpitaux dues à la COVID ;

Ventes dans les maladies des artères coronaires à 4,6 M$ au deuxième trimestre de 2022, comparativement à 6,1 M$ au deuxième trimestre de 2021, reflétant les impacts susmentionnés de la COVID ;

La Société a déposé une demande 510(k) auprès de la Food & Drug Administration ("FDA") des États-Unis pour l'autorisation de son fil guide, le SavvyWire, pour le remplacement transcathéter de la valve aortique, ou procédure TAVI. La Société a également déposé une demande d'approbation auprès de Santé Canada et pour le marquage CE ;

et pour le marquage CE ; Prolongation de quatre ans de l'accord d'approvisionnement avec Abiomed pour continuer à fournir la technologie de capteur d'OpSens pour instrumenter la pompe cardiaque Impella® d'Abiomed jusqu'en avril 2028 ;

Nomination de Brad Davis comme nouveau chef de la commercialisation pour diriger la commercialisation mondiale et l'expansion des opérations commerciales aux États-Unis ;

comme nouveau chef de la commercialisation pour diriger la commercialisation mondiale et l'expansion des opérations commerciales aux États-Unis ; Recrutement accru de la force de vente dédiée aux hôpitaux et aux cathlabs aux États-Unis ; et

Trésorerie et équivalents de trésorerie à 30,9 M$ au 28 février 2022 (38,6 M$ au 31 août 2021).

Commentaire de la direction

"Les défis récents liés à la COVID, notamment des perturbations dans la chaîne d'approvisionnement et une diminution des volumes de procédures dans les hôpitaux, ont continué à peser sur l'activité du deuxième trimestre. Cependant, avec la diminution de la présence du variant Omicron en Amérique du Nord, nous avons récemment vu une augmentation des volumes de procédures et nous anticipons une augmentation des revenus au troisième trimestre par rapport au deuxième trimestre 2022," a déclaré Louis Laflamme, président et chef de la direction d'OpSens." Nous avons fait preuve de diligence dans la gestion de nos ressources sur le terrain pour nous aligner sur l'accès restreint aux laboratoires de cathétérisme et aux hôpitaux pendant la pandémie. Comme l'accès aux hôpitaux est amélioré, nous avons accéléré le recrutement de représentants aux États-Unis. Nous pensons que l'amélioration de l'accès aux hôpitaux et l'accroissement du nombre de représentants contribuera à l'atteinte de nos objectifs de vente. De plus, nous continuons à faire des progrès avec les deux regroupements d'achats ("GPO") que nous avons récemment signés et prévoyons signer des contrats additionnels."

"Nous restons sur la bonne voie dans le développement du SavvyWire, notre nouveau fil-guide pour les procédures TAVI. Au cours du deuxième trimestre, nous avons terminé avec succès notre étude clinique chez l'homme et déposé notre demande d'autorisation auprès de la FDA américaine, de Santé Canada et pour le marquage CE. Pendant que nous attendons l'autorisation de l'agence, nous avançons les préparatifs commerciaux pour assurer un lancement réussi du produit," a conclu M. Laflamme.

Résultats financiers - deuxième trimestre terminé le 28 février 2022

Le chiffre d'affaires total a atteint 8,1 M$ au deuxième trimestre de 2022, comparativement à 8,8 M$ pour la même période l'année précédente, conséquence des perturbations à la chaîne d'approvisionnement et des réductions des volumes de procédures dans les hôpitaux dues à la COVID .

Les ventes de produits pour la maladie des artères coronaire, soit la réserve de débit fractionnaire ou Fractional Flow Reserve (FFR) et le ratio de pression diastolique (dPR), se sont élevées à 4,6 M$ au deuxième trimestre de 2022, comparativement à 6,1 M$ à la même période en 2021, résultat de l'impact de la COVID susmentionné.

Les ventes de systèmes médicaux optiques, y compris l'entente d'approvisionnement pour Abiomed, se sont élevées à 2,4 M$ au deuxième trimestre de 2022, contre 1,8 M$ au deuxième trimestre de 2021.

Les ventes industrielles sont restées stables, à 1,0 M$ au deuxième trimestre de 2021 et 2022.

La marge brute a diminué légèrement à 51 % au deuxième trimestre de 2022 par rapport à 52% au deuxième trimestre de 2022.

Les charges d'exploitation se sont élevées à 6,4 M$ au deuxième trimestre de l'exercice 2022 comparativement à 4,3 M$ une augmentation de 2,1 M$ au deuxième trimestre 2021. L'augmentation des dépenses d'exploitation est surtout attribuable à une hausse des effectifs dans les domaines de la recherche et du développement, des ventes et de la commercialisation et de l'administration, ainsi qu'à une augmentation des dépenses liées aux options d'achat d'actions.

La perte nette était de 2,4 M$ au deuxième trimestre de 2022 comparativement à un bénéfice net de 41 000$ au deuxième trimestre de 2021.

OpSens avait une position de trésorerie de 30,9 M$ au 28 février 2022 (38,6 M$ au 31 août 2021).

Tableau A

(En milliers de dollars canadiens, sauf

pour l'information par action) Pour la période de

trois mois

terminée le 28 février 2022 Pour la période de

trois mois

terminée le 28 février 2021 Pour la période de

six mois

terminée le 28 février 2022 Pour la période de

six mois

terminée le 28 février 2021 $ $ $ $









Produits







Ventes







Médical 6 967 7 831 14 308 15 150 Industriel 1 017 979 1 722 1 979

7 984 8 810 16 030 17 129 Autres 116 19 165 37

8 100 8 829 16 195 17 166 Coût des ventes 3 930 4 260 7 908 7 925 Marge brute 4 170 4 569 8 287 9 241 Taux de marge brute 51 % 52 % 51 % 54 %









Frais d'exploitation







Administration 1 927 1 488 4 064 2 957 Ventes et commercialisation 2 490 1 554 4 598 3 142 Recherche et développement 2 026 1 284 3 792 2 580

6 443 4 326 12 454 8 679









Autre revenu - (110) - (600) Charges financières 124 293 293 508









Résultat avant impôts sur le résultat (2 397) 60 (4 460) 654









Impôts exigibles sur le résultat 7 19 34 19









Résultat net et résultat global (2 404) 41 (4 494) 635









Résultat net de base et dilué par action (0,02) 0,00 (0,04) 0,01











Tableau B

FAITS MARQUANTS DU BILAN CONSOLIDÉ (en milliers de dollars canadiens) Au 28 février 2022

Au 31 août 2021 $ $







Trésorerie et équivalents de trésorerie 30 947

38 563 Clients et autres débiteurs 4 294

4 135 Stocks 5 662

6 115 Total des actifs à court terme 42 358

49 783 Immobilisations corporelles 2 453

2 731 Immobilisations incorporelles 1 697

1 677 Actifs au titre de droits d'utilisation 4 003

4 322 Actif total 50 511

58 513







Passifs à court terme 5 723

7 395 Dette à long terme 892

4 595 Obligations locatives 3 922

4 193 Passif total 10 537

16 183 Capitaux propres 39 974

42 330

Conférence téléphonique aujourd'hui

Louis Laflamme, président et chef de la direction, et Robin Villeneuve, chef des services financiers, tiendront une conférence téléphonique pour discuter des résultats financiers du trimestre à 11h (heure de l'Est) aujourd'hui, le 13 avril 2022.

Les parties intéressées peuvent accéder à la conférence téléphonique en composant le 1-833-756-0865 ou le 1-412-317-5754, ou peuvent l'écouter en direct sur Internet, via la section Investisseurs du site de la Société au https://opsens.com/fr/investisseurs/ ou au https://app.webinar.net/ABoWM6pRJ6q.

Une rediffusion de la conférence sera disponible dans la section Investisseurs du site de la Société au https://app.webinar.net/ABoWM6pRJ6q.

Prenez note que la conférence se tient en anglais.

À propos d'OpSens inc. (www.OpSens.com ou www.OpSensmedical.com)

OpSens se concentre principalement sur la cardiologie interventionnelle. La Société offre un fil guide optique de mesure de pression (OptoWire) qui vise à améliorer les résultats cliniques des patients atteints de maladies coronariennes. Ce fil guide de seconde génération, conçu pour offrir la plus faible dérive de l'industrie et un excellent accès aux lésions, a été utilisé dans le diagnostic et le traitement de plus de 150 000 patients dans plus de 30 pays. Il est approuvé à la vente aux États-Unis, dans l'Union européenne, au Japon et au Canada.

OpSens opère également dans le secteur industriel dans le développement, la fabrication et l'installation de solutions de détection innovantes à base de fibre optique pour des applications critiques.

Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs pouvant modifier de manière appréciable les résultats, le rendement et les réalisations d'OpSens par rapport aux résultats, au rendement et aux réalisations qui y sont exprimés ou implicites.

La Bourse TSX et son fournisseur de services de règlementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse.

