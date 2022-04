/R E P R I S E -- INVITATION AUX MÉDIAS - L'AMBITION DE RASSEMBLER DANS UN MONDE POLARISÉ - CONFÉRENCE DE CATHERINE TAIT/





MONTRÉAL, le 7 avril 2022 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain invite les représentants des médias à assister à une conférence avec Catherine Tait, présidente-directrice générale de CBC/Radio-Canada, le mercredi 13 avril de 11 h 30 à 13 h 30.

Mme Tait traitera du contexte actuel, fortement teinté par la polarisation ambiante, dans lequel les médias doivent évoluer, ainsi que de l'impact de cette polarisation sur la société démocratique et ses acteurs économiques. Ce sera notamment l'occasion de présenter les différentes stratégies employées par le diffuseur public pour la combattre.

L'animation sera assurée par Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

Date : Mercredi 13 avril 2022



Lieu : Le Centre Sheraton 1201, boul. René-Lévesque O. Montréal, Québec H3B 2L7



Heure : De 11 h 30 à 13 h 30



Inscription : Pour vous inscrire à la conférence, vous devez confirmer votre

présence auprès de Julien Provencher-Proulx par courriel à

jprovencher-proulx@national.ca ou par téléphone au 514 226-0757.

