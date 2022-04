/R E P R I S E - AVIS AUX MÉDIAS - Assemblée générale annuelle des Producteurs de lait du Québec - Les 13 et 14 avril 2022/





LONGUEUIL, QC, le 11 avril 2022 /CNW Telbec/ - Les Producteurs de lait du Québec convient les représentants de la presse à leur assemblée générale annuelle en présentiel les mercredi 13 et jeudi 14 avril 2022. La rencontre aura lieu au Centre de congrès de Saint-Hyacinthe, à la salle Maskoutaine 1-4.

À cette occasion, les producteurs de lait discuteront des grands sujets de l'heure et adopteront les positions qui guideront leurs actions.

L'horaire ci-dessous est sujet à des changements sans préavis.

Mercredi 13 avril 2022



9 h 55 Présentation du rapport annuel 2021 10 h 45 Allocution du président des Producteurs de lait du Québec, M. Daniel Gobeil



14 h Allocution de la présidente de la Commission canadienne du lait,

Mme Jennifer Hayes



14 h 20 Allocution du président des Producteurs laitiers du Canada, M. Pierre

Lampron

Jeudi 14 avril 2022

10 h Conférence «?L'industrie laitière dans une économie en très forte mutation?»

de M. Jacques Nantel, professeur émérite à HEC Montréal, chercheur et

spécialiste du commerce de détail



11 h Mise à jour sur nos actions en développement durable



11 h 30 Allocution de la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire du

Canada, Mme Marie-Claude Bibeau



13 h 30 Enjeux de mise en marché, accords commerciaux et perspectives



14 h 40 Allocution du président général de l'Union des producteurs agricoles,

M. Martin Caron



15 h 20 Allocution du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du

Québec, M. André Lamontagne (via Teams) (à confirmer)

Les journalistes désirant obtenir une entrevue avec Daniel Gobeil sont priés de communiquer avec François Dumontier au 514 713-0530 pour réserver une plage horaire.

Pour ceux et celles qui ne peuvent assister à l'assemblée générale annuelle, l'assemblée sera diffusée en direct à partir de notre page Facebook : https://www.facebook.com/ProdLaitQc ainsi qu'à partir de notre chaine YouTube : https://www.youtube.com/c/LesProducteursdelaitduQuébec

À propos des Producteurs de lait du Québec

Les Producteurs de lait du Québec, affiliés à l'UPA, représentent les 4?732 fermes laitières qui livrent quelque 3,36 milliards de litres de lait, dont la vente totalise des recettes à la ferme de plus de 2,75 milliards de dollars. La production et la transformation laitière génèrent au Québec quelque 65?000 emplois directs, indirects et induits et contribuent à hauteur de 5,3 milliards de dollars au produit intérieur brut. Finalement, elles entraînent des retombées fiscales de 1 milliard de dollars.

SOURCE Les Producteurs de lait du Québec

Communiqué envoyé le 13 avril 2022 à 06:30 et diffusé par :