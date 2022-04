Un nouveau rapport de Deloitte Canada trace la voie vers l'utilisation accrue du carburant d'aviation durable au Canada





Ce rapport présente les résultats d'une collaboration entre les écosystèmes de l'aviation et des carburants propres et une possible voie à suivre pour aider ce secteur difficile à décarboner à atteindre ses objectifs climatiques

TORONTO, le 13 avril 2022 /CNW/ - Selon un nouveau rapport de Deloitte Canada, pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2050, le Canada doit prendre des mesures immédiates afin de décarboner son économie, y compris les secteurs difficiles à décarboner, comme l'aviation. Ce rapport, intitulé Atteindre l'altitude de croisière : un plan pour une transition progressive vers le carburant d'aviation durable au Canada, explore les façons de favoriser l'utilisation et la production du carburant d'aviation durable (CAD), tout en positionnant le Canada en tant que chef de file en matière d'énergie propre.

Ce rapport définit un parcours permettant de réaliser des progrès, d'accélérer les capacités et les partenariats canadiens et de dégager des mécanismes pouvant stimuler l'adoption du carburant d'aviation durable. En tant qu'élément essentiel de la décarbonation du secteur de l'aviation, le CAD joue un rôle dans la transition énergétique du Canada.

« Le respect de l'engagement de carboneutralité du Canada d'ici 2050 nécessite que tous les secteurs de l'économie se soumettent à la décarbonation, y compris le secteur de l'aviation, affirme Nathan Steeghs, associé, Conseils en gestion des risques, Deloitte Canada. Le secteur de l'aviation dispose d'options de réduction des émissions moins nombreuses que la plupart des secteurs de l'économie, et sa part des émissions mondiales augmentera avec le temps. Remplacer le carburéacteur à base de pétrole par le CAD aura une incidence énorme et directe sur la décarbonation. Ce rapport renforce notre engagement à lutter contre les changements climatiques en prenant des mesures audacieuses. »

S'appuyant sur une série d'entrevues, de sondages et d'ateliers avec des intervenants de la chaîne de valeur en aviation et en carburant propre, y compris de grandes compagnies aériennes, ce rapport indique que le Canada est en bonne posture pour prendre les devants dans la production de carburants propres, et ainsi créer des emplois et soutenir la croissance économique. Pour s'imposer, le pays devra mettre en place des mesures pour accélérer l'adoption de combustibles à faible teneur en carbone.

« Ce qui augure bien, c'est que le CAD est compatible avec les infrastructures et les aéronefs actuels et peut réduire considérablement les émissions de carbone du cycle de vie du carburant d'aviation, affirme Andrew Pau, associé, Consultation, Deloitte Canada. Si les Canadiens ne trouvent pas de moyens d'accroître l'offre et l'adoption du CAD dès maintenant, la contribution du secteur de l'aviation aux émissions nationales de gaz à effet de serre continuera de croître et deviendra plus coûteuse -- sur le plan des efforts et des répercussions -- dans le futur. »

Parmi les éléments essentiels à la voie proposée, citons des solutions canadiennes qui assureront la résilience des chaînes d'approvisionnement, permettant ainsi au Canada de diversifier davantage son économie et de soutenir la transition future des emplois dans le secteur des combustibles fossiles vers celui des énergies renouvelables. Le besoin d'une solution conçue au Canada a conduit à un parcours ciblé et à une série d'actions proposées nécessaires pour accélérer la production du CAD au Canada, dont les plus pressantes sont les suivantes :

Établissement d'un mandat clair pour le leadership et la gouvernance du CAD, y compris, par exemple, un organisme responsable d'un groupe de travail composé de plusieurs organismes qui reflète la complexité de ce marché émergent, représentant l'aviation, le carburant propre, l'innovation et l'expertise en investissement;





Élaboration et évaluation de politiques propres au CAD au Canada, dans le contexte d'un cadre réglementaire élargi pour décarboner le secteur de l'aviation au Canada;





Approvisionnement précoce et volontaire en CAD et accord des secteurs public et privé;





Mesures accélérées grâce à des partenariats sectoriels qui fournissent une contribution coordonnée et cohérente, en collaboration directe avec un groupe de travail dirigé par le gouvernement.

Alors que la dépendance du Canada au secteur de l'aviation continuera de s'accentuer, la feuille de route proposée dans ce rapport donne aux Canadiens l'occasion d'avoir des retombées importantes sur la santé générale de la planète, tout en veillant à ce que le Canada ne devienne pas dépendant de l'importation de carburant d'aviation propre. À court et à moyen terme, nous croyons que le carburant d'aviation durable constitue la principale solution à la décarbonation du transport aérien, dans laquelle les consommateurs et les participants de l'ensemble de l'écosystème de l'aviation ont un rôle important à jouer.

Pour en apprendre davantage sur la feuille de route proposée pour décarboner le secteur canadien de l'aviation grâce à l'adoption du carburant d'aviation durable, lisez le rapport intitulé Atteindre l'altitude de croisière : un plan pour une transition progressive vers le carburant d'aviation durable au Canada

Collaborateurs, organisations ayant participé aux recherches et aux ateliers :

Biocarburants avancés Canada, Association des industries aérospatiales du Canada, Air Canada, Airbus, Biofuels Consulting/Forge, Bombardier, Canadian Oilseed Processors, Canfor/Arbios, Carbon Engineering, Collins Aerospace Canada, Environnement Canada, FSM Group, C-SAF, GTAA, Irving Oil, McCrimmon Innovation Consulting, Nawitka Capital Advisors, Nieuport Aviation, Ressources naturelles Canada, Parkland, Purolator, Refuel Energy, Consortium SAF+, Shell Canada, Suncor, Tidewater Renewables, Transports Canada, Université de la Colombie-Britannique, Aéroport international de Vancouver (YVR), West Coast Reduction et WestJet.

Citations :

Air Canada investit dans le CAD dans le cadre de l'une de plusieurs stratégies de transformation visant à soutenir son engagement à atteindre la carboneutralité d'ici 2050. La collaboration continue des parties prenantes de l'écosystème du CAD en vue d'accroître l'approvisionnement viable du CAD à long terme ici au Canada entraînera des améliorations importantes en matière de décarbonation de l'aviation, permettra à Air Canada de continuer à avoir un apport économique de taille et favorisera le rôle de chef de file du Canada dans la lutte contre les changements climatiques sur la scène internationale.

-- Teresa Ehman

Air Canada

Le Canada est en bonne posture pour prendre les devants dans la production de carburants propres, créer des emplois et soutenir la croissance économique au pays. Par contre, d'autres pays adoptent rapidement des politiques pour encourager l'utilisation de carburant d'aviation durable, ce qui mène à l'expansion des marchés du diesel renouvelable et du CAD à l'extérieur du Canada. La course mondiale vers l'adoption du CAD est lancée. Nous devons agir maintenant pour mettre en place des mesures visant à accélérer la production du CAD, y compris la construction d'usines de production et l'établissement de chaînes d'approvisionnement résilientes, ainsi que l'infrastructure nécessaire avant qu'il ne soit trop tard.

-- Geoff Tauvette

C-SAF

Les Canadiens comptent largement sur l'aviation pour relier les collectivités entre elles et fournir des biens essentiels à l'ensemble de notre vaste pays. Ce que j'ai appris dans cette démarche, c'est que, tout comme YVR, la chaîne de valeur de tout le secteur de l'aviation est déterminée à réduire les émissions de gaz à effet de serre associées à ces liens. Nous nous entendons pour dire que le moment est venu d'accroître l'offre et la demande de carburant d'aviation afin d'avoir une incidence concrète.

-- Marion Town

YVR

Tous les éléments de la chaîne d'approvisionnement du CAD font partie de la solution. Les aéroports peuvent jouer un rôle de premier plan, puisqu'ils se sont investis dans la réussite de leur région. Nous souhaitons que le CAD soit accessible partout au Canada.

-- Todd Ernst

GTAA

