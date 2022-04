Invictus Capital est le fer de lance du premier fonds commun de placement réglementé et tokenisé au monde





ZURICH, 13 avril 2022 /PRNewswire/ -- Invictus Capital est à la pointe de l'innovation dans le domaine des actifs numériques depuis sa création en 2017. L'équipe a lancé le premier fonds indiciel de crypto-monnaie tokenisé au monde, Crypto20, et a maintenant cinq ans d'expérience en tant que pionnier et acteur de confiance dans l'industrie des actifs numériques.

Depuis lors, Invictus a élargi ses horizons pour offrir une gamme de produits conçus pour une communauté d'investisseurs conformes ayant des horizons d'investissement à long terme. À cette fin, l'entreprise a accueilli favorablement la surveillance réglementaire croissante dans le domaine des actifs numériques. Invictus pense que son entrée précoce dans l'arène réglementée protégera ses investisseurs des défis réglementaires, et positionnera le fonds de manière experte pour bénéficier de l'afflux croissant d'investissements institutionnels.

La base d'investisseurs d'Invictus a également exprimé à maintes reprises le besoin d'obtenir des garanties concernant la sécurité du fonds et la propriété légale des actifs sous-jacents du fonds. Une structure de fonds traditionnelle avec une surveillance par une tierce partie répond à ces préoccupations et « assure l'avenir » des fonds indiciels Invictus pour ces investisseurs à long terme.

Tous les fonds Invictus à capital variable bénéficieront de la même surveillance que tout autre fonds commun de placement réglementé dans les îles Caïmans. En outre, les fonds bénéficieront d'un audit externe indépendant annuel et d'une évaluation quotidienne des fonds par un administrateur tiers agréé.

Cela sécurise tous les fonds Invictus à long terme, permettant une planification fiscale et successorale. Cette structure de fonds bien comprise permet également à l'équipe de continuer à construire, sans être encombrée par les changements réglementaires en cette période de flux dans l'industrie des actifs numériques.

Invictus Capital a combiné cette mise à niveau réglementaire avec une migration de ses parts de fonds tokenisées du réseau Ethereum vers Polygon. Cela signifie que toutes les parts de fonds existeront en tant que jetons sur le réseau Polygon uniquement, représentant une part légale de propriété dans les actifs des fonds concernés. Cela signifie également que toutes les transactions des investisseurs coûteront nettement moins cher que sur Ethereum, ce qui permettra d'effectuer des transactions rentables, comme investir, jalonner, envoyer, recevoir et racheter.

« Nous sommes engagés à assurer l'avenir des actifs numériques et nous accélérons la facilité d'intégration pour faire le pont entre les services bancaires traditionnels et l'écosystème des actifs numériques », a déclaré Haydn Hammond, directeur général d'Invictus. « L'absence de réglementation a toujours été une préoccupation pour toute entreprise dans le domaine de la cryptomonnaie, et auparavant, obtenir ce type de structure réglementée n'était possible pour aucun gestionnaire d'actifs crypto », a conclu Haydn Hammond.

À propos d'Invictus Capital :

Invictus Capital est un leader dans la gestion des actifs axée sur la blockchain. Invictus a établi le premier fonds indiciel cryptographique tokenisé au monde, et a maintenant conçu et déployé un fonds commun de placement réglementé et tokenisé, une autre première, et une étape pionnière dans la construction d'un pont durable entre la finance traditionnelle et l'industrie des actifs numériques.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1794832/Invictus_Capital.jpg

Communiqué envoyé le 13 avril 2022 à 05:38 et diffusé par :