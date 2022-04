La Bridal Fashion Week de Barcelone présente le premier défilé au monde de la ligne nuptiale Viktor&Rolf Mariage





La firme exposera ses créations lors de la Bridal Night de Barcelone

BARCELONE, Espagne, 13 avril 2022 /PRNewswire/ -- Les artistes de mode Viktor Horsting et Rolf Snoeren présenteront le premier défilé au monde de leur ligne nuptiale lors de la Barcelona Bridal Night, la soirée de gala de l'événement Barcelona Bridal Fashion Week , qui se confirme une fois de plus comme une référence mondiale en matière de mode nuptiale. Le défilé de mode, qui est aussi le premier de la marque en Espagne, aura lieu le mercredi 20 avril au Centre de recherche et d'activités artistiques Xavier Corberó.

Fondée en 1993, la marque de luxe créée par les artistes Viktor Horsting et Rolf Snoeren est l'une des plus célèbres dans le monde de la haute couture en raison de son ADN avant-gardiste distinctif, caractérisé par la fusion spectaculaire de l'art et du design. L'entreprise présentera le premier défilé de mode au monde de sa ligne Viktor&Rolf Mariage, dédiée exclusivement aux mariées. Le spectacle comprendra les créations de la saison printemps-été 2023 et une sélection soigneusement choisie de pièces emblématiques de ses collections de haute couture et de robes de sa ligne nuptiale.

Pour le défilé de la Barcelona Bridal Night, Viktor&Rolf préparent une présentation inspirée des influences de la haute couture avec une touche surréaliste et signature, résultant en une version audacieuse de leur saisissante gamme nuptiale de designs sculpturaux et romantiques, complétés par des pièces haute couture d'avant-garde et d'autres dotées de grands volumes légers qui reflètent la perspective des designers, toujours à la recherche des limites de la transformation. À propos de leur participation prochaine à l'événement, les créateurs ont déclaré : « Nous sommes ravis de faire partie de la BBFW et de présenter notre premier défilé de mode nuptiale à Barcelone. »

Organisé par Fira de Barcelone, l'évènement fêtera sa prochaine édition entre le 20 et le 24 avril 2022 sur la Plaza de España, avec parmi les exposants de grandes entreprises et de jeunes designers du monde entier. Outre le podium, qui accueillera les défilés de 33 créateurs entre le 20 et le 23 avril, l'organisation comptera sur la participation de plus de 320 entreprises, dont 80 % d'entreprises internationales venant de 27 pays, au salon professionnel qui, du 22 au 24 avril, mettra en relation les exposants et les acheteurs, favorisant ainsi les affaires et le réseautage dans la sphère internationale.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1794366/Fira_de_Barcelona.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/659718/Fira_Barcelona_Logo.jpg

