ASICS - STATE OF MIND INDEX : UNE ÉTUDE MONDIALE SOULIGNE L'IMPACT POSITIF DU SPORT SUR LA SANTÉ MENTALE





- Une étude mondiale permet de mieux comprendre le lien positif entre la pratique sportive et la santé mentale. Elle met en évidence la différence de temps d'activité physique entre les générations.

- Elle montre aussi qu'il suffit de seulement 15 minutes et 9 secondes d'exercice physique par jour pour ressentir un effet notable sur l'état d'esprit.

- Inspiré par ces résultats, ASICS invite ceux qui le souhaitent à participer au 15''09 Uplift Challenge pour en faire l'expérience.

KOBE, Japon, 13 avril 2022 /PRNewswire/ -- ASICS dévoile aujourd'hui les résultats de son étude mondiale Global State of Mind Index, qui souligne l'existence d'un lien direct entre l'exercice physique et la santé mentale. Cette étude révèle également une baisse du niveau d'activité chez les jeunes générations.

Cette étude menée par ASICS et réalisée sur un échantillon de 37 000 personnes dans 16 pays du monde, montre que les personnes qui pratiquent une activité physique ont un état d'esprit plus positif. Les personnes actives[1] ont un score moyen State Of Mind Index de 68/100, contre 56/100 pour les personnes inactives[2].

L'étude met également en évidence une différence du temps consacré au sport entre les générations. Les générations plus âgées (57 ans et plus) bougent en moyenne près d'une heure (53 minutes) de plus que la génération Z (18-24 ans) par semaine. Ainsi, 54% de la population mondiale des 57 ans et plus déclarent ressentir les bienfaits du sport sur le mental, avec un score moyen de l'état d'esprit de 67/100, alors qu'ils ne sont que 45% de la génération Z avec un score de 59/100.

En France, les résultats corroborent ceux de l'étude mondiale : les personnes actives ont un score d'état d'esprit moyen de 65/100, alors que les non-actifs ont un score de 56/100. Les personnes de la génération Baby Boomers pratiquent 2 heures de sport hebdomadaire de plus que ceux de la génération Z, et 90 minutes de plus que les Millennials.

Les recherches d'ASICS ont également révélé que si la population mondiale considère que 30 minutes d'exercice est la durée minimale requise pour ressentir l'effet positif du sport, il suffit de seulement 15 minutes et 9 secondes d'activité physique par jour pour commencer à ressentir les effets positifs sur le mental.

« On pense généralement qu'il faut faire une longue séance de sport pour en ressentir les bienfaits, explique le Dr Brendon Stubbs, chercheur spécialisé dans la relation sport et santé mental, qui a supervisé l'étude. Or, l'étude menée avec ASICS prouve que ce n'est pas le cas : un peu plus de 15 minutes de sport suffisent pour ressentir les effets positifs sur le mental. Nous espérons que ces données motiveront un maximum de personnes à commencer une activité physique. »

15''09 Uplift Challenge : inciter au mouvement

En accord avec ce constat, ASICS souhaite encourager la population à se mettre au sport et lance le 15''09 Uplift Challenge, avec l'aide d'anciens sportifs ambassadeurs. Ces sportifs, dont Liz McColgan, championne du monde du 10 000m en 1991, ou Stefano Baldini et Mizuki Noguchi, champions olympiques du marathon en 2004, incarneront ce challenge et auront la charge de promouvoir le pouvoir transformateur du sport sur l'esprit. Tout au long du mois de juin, ASICS et ses ambassadeurs inviteront le monde entier à pratiquer une activité physique pendant 15 minutes et 9 secondes et à partager son expérience sur le #ASICSforMind.

Gary Raucher, vice-président marketing d'ASICS EMEA : « Chez ASICS, nous croyons depuis longtemps que le sport a le pouvoir de faire évoluer les gens et le monde. Les résultats de notre étude mondiale sur la santé mentale montrent la corrélation entre l'activité physique et la santé mentale, ainsi que l'impact positif de seulement 15 min de sport sur l'état d'esprit. Notre 15''09 Uplift Challenge vise à encourager la pratique du sport par tous, pour se sentir mieux, et partager son expérience ensuite. »

Pour plus d'informations, rendez-vous sur : https://www.asics.com/geo/mk/smsb-state-of-mind-index

NOTES POUR LES JOURNALISTES

A propos de l'étude State of Mind Index d'ASICS :

Le State Of Mind Index est une étude menée par ASICS qui analyse la relation entre l'état d'esprit et l'exercice physique dans le monde entier. L'indice d'état d'esprit est un score sur 100, calculé sur la base des scores moyens cumulés de traits cognitifs et émotionnels (positivité, concentration, confiance, énergie...). L'étude a été menée par Edelman Data & Insights auprès d'un échantillon total de 37 000 personnes de 16 pays du monde - représentatifs sur le plan national par âge, sexe et région. Les pays de l'étude : Australie, Brésil, Chine, France, Allemagne, Inde, Italie, Japon, Pays-Bas, Singapour, Espagne, Suède, Thaïlande, Émirats arabes unis, Royaume-Uni et États-Unis. La répartition générationnelle de l'étude :

Boomers et silent (anciennes générations) : 57 ans et plus

Génération X : 41-56 ans

Millenials : 25-40 ans

Gen Z : 18-24 ans

[1] Faire plus de 150 minutes d'exercice modéré à intense par semaine

[2] Faire moins de 30 minutes d'exercice modéré à intense par semaine

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1795678/ASICS_State_of_Mind.jpg

Communiqué envoyé le 13 avril 2022 à 02:47 et diffusé par :