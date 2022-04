Alira Health renforce ses opérations cliniques avec l'acquisition de Sourcia





Alira Health, une entreprise internationale de conseil en soins de santé orientés technologie, annonce l'acquisition de Sourcia, une société de recherche contractuelle (CRO) de services complets, fournissant des services axés sur les essais cliniques de phase I à IV et mettant l'accent sur la biotechnologie, les dispositifs médicaux, ainsi que sur la thérapeutique numérique. Fondée en 2012, Sourcia possède son siège social en Europe à Zevenbergen, aux Pays-Bas, et des filiales à Munich, en Allemagne, et à Vienne, en Autriche.

« Le besoin croissant en matière de développement de médicaments efficaces et rentables stimule la demande de services CRO. Nous sommes convaincus que le modèle d'externalisation intégrée de Sourcia est tout particulièrement adapté aux besoins du marché actuel », déclare Benjamin Chambon, directeur commercial d'Alira Health. « Se positionnant avec assurance sur le marché européen des CRO, Sourcia bénéficie d'une équipe de direction très expérimentée et d'une solide réputation dans le milieu du capital-risque en tant que modèle d'innovation. Nous sommes très honorés d'accueillir cette entreprise chez Alira Health. »

« Grâce au modèle d'externalisation intégré et unique de Sourcia, les clients des biotechnologies et des technologies médicales peuvent gérer les essais cliniques avec le plus haut niveau d'efficacité, d'efficience et de confiance », déclare Verena Koepke, associée directrice de Sourcia. « Nous sommes extrêmement heureux d'intégrer Alira Health et d'élargir nos solutions complètes de services cliniques. La large gamme de services de conseil orientée technologie d'Alira Health ainsi que sa mission d'humaniser les soins de santé est en phase avec l'avenir de notre industrie. »

À propos de Sourcia :

Fondée en 2012, Sourcia est une société de recherche contractuelle se consacrant tout particulièrement à la fourniture de services axés sur les essais cliniques de phase I à phase IV et pré- et post-marquage CE. Le siège social de Sourcia est situé en Europe, à Zevenbergen, aux Pays-Bas, et ses filiales à Munich, en Allemagne, et à Vienne, en Autriche. Sourcia cible les petites et moyennes entreprises de biotechnologie et de dispositifs médicaux situées en Europe. Son équipe affiche de nombreuses années d'expérience pratique lui permettant d'accompagner les clients sur la voie de la réussite tout en leur trouvant une solution d'externalisation neutre.

www.sourcia.eu.

À propos d'Alira Health:

Alira Health est une société de conseil internationale orientée patient et technologie dont la mission est d'humaniser les soins de santé. Nous travaillons avec des entreprises du secteur des soins de santé et des sciences de la vie qui recherchent un soutien tout au long cycle de vie de leurs solutions. En partant du développement jusqu'aux soins médicaux, nous complétons la connaissance de nos clients par une gamme complète de services, notamment des solutions de recherche et de développement clinique, des conseils optimisant la technologie et des données concrètes.

Notre équipe intégrée et multidisciplinaire, composée de plus de 500 scientifiques, stratèges, économistes, cliniciens et biostatisticiens, collabore avec nos bureaux d'Amérique du Nord, d'Europe et d'Asie et conseille 80 % de la moitié des sociétés MedTech les plus importantes et 50 % de la moitié des sociétés pharmaceutiques les plus importantes.

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site https://alirahealth.com/.

