LeddarTech lance la solution évolutive et modulaire LeddarEngine, conçue pour réduire les coûts et accélérer le développement des capteurs ADAS et AD

QUÉBEC, 13 avr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- LeddarTech®, chef de file de calibre mondial en technologie de détection précise, robuste et polyvalente pour les systèmes avancés d'aide à la conduite (systèmes ADAS) et de conduite autonome (systèmes AD), est heureuse d'annoncer la disponibilité d'une toute nouvelle version logicielle du LeddarEngine pour faciliter et accélérer le développement des capteurs LiDAR.



Le LeddarEngine établit un nouveau standard pour le développement de solutions LiDAR solid-state hautement intégrées et évolutives optimisées pour la production à grand volume. Cette solution complète comprend le système sur puce (SoC) LeddarCoretm LCA3 et le traitement de signal LeddarSPtm.

Cette nouvelle version permet spécifiquement plusieurs nouvelles couches d'intégration pour le logiciel LeddarEngine ainsi que la compatibilité avec de nouvelles plateformes matérielles. La commande, le traitement de signal et le traitement de nuages de points sont à présent séparés et peuvent être utilisés indépendamment ou conjointement, assurant ainsi aux clients un meilleur contrôle sur leur solution finale.

Grâce au noyau de commande, les développeurs de LiDARs qui disposent actuellement de chaînes d'outils de traitement de signal pour leurs produits existants pourront intégrer plus facilement et plus rapidement le LeddarCore dans leurs produits de prochaine génération. Les fournisseurs de rang 1-2, les intégrateurs de systèmes et les nouveaux fabricants de LiDARs continueront de bénéficier de l'offre complète en profitant de l'expertise exclusive de LeddarTech en traitement de signal.

Cette version du LeddarEngine est compatible avec le SoC sur microprocesseur Xilinx Zynq UltraScale+, qui vient s'ajouter au SoC Renesas R-Car déjà pris en charge. De plus, la compatibilité avec les autres plateformes et systèmes d'exploitation est maintenant plus facile que jamais grâce à cette nouvelle architecture modulaire, qui optimise la séparation du matériel et du logiciel.

Avantages principaux

Intégration plus facile dans les architectures existantes, générant une réduction des coûts, de la consommation d'énergie et de l'encombrement

Permet aux fournisseurs de rang 1-2 et aux fabricants de LiDARs de tirer parti de la chaîne d'outils de traitement de signal existante et de développer leurs propres algorithmes

Compatible avec les nouvelles plateformes matérielles et les nouveaux systèmes d'exploitation

Offre logicielle entièrement évolutive et modulaire, pour une réduction des délais de développement et de mise en marché

« Ces 15 dernières années, LeddarTech a joué un rôle de premier plan dans le développement de solutions de détection qui aident nos clients à concevoir des produits ADAS et AD », a déclaré M. Charles Boulanger, chef de la direction de LeddarTech. « L'évolution naturelle de notre LeddarEngine, qui intègre notre SoC LCA3 et en particulier notre logiciel modulaire exclusif, assure à nos clients une souplesse de conception encore plus grande tout en leur permettant de raccourcir les délais de développement, ce qui réduit les coûts et accélère la génération de revenus », a conclu M. Boulanger.

À propos de LeddarTech

Fondée en 2007, LeddarTech propose des solutions de détection environnementale exhaustives et intégrées qui permettent à ses clients de résoudre des problèmes critiques en matière de détection, de fusion de données et de perception tout au long de la chaîne de valeur. LeddarTech offre des solutions de perception optimisées et évolutives appuyant les niveaux d'autonomie 2+ (aide à la conduite) jusqu'à 5 (autonomie complète) avec LeddarVisiontm, une plateforme de fusion de données brutes de capteurs et de perception qui génère un modèle environnemental 3D détaillé à partir d'une variété de configurations et de types de capteurs. LeddarTech soutient également les fabricants de LiDARs et les fournisseurs automobiles de rang 1 et 2 en proposant des blocs technologiques clés comme l'orientation numérique du faisceau LeddarSteertm ou le LiDAR XLRatortm, la solution de développement de LiDARs solid-state de classe automobile basée sur le LeddarEnginetm et qui intègre des composants clés provenant de leaders mondiaux des semiconducteurs. Détentrice de plus de 100 technologies brevetées (brevets accordés ou en instance), la société a contribué à plusieurs innovations liées à des applications de télédétection de pointe destinées au marché automobile et de la mobilité et qui améliorent les capacités des systèmes d'aide à la conduite et de conduite autonome.

Renseignements complémentaires disponibles sur www.leddartech.com et sur LinkedIn, Twitter, Facebook et YouTube.

