Les employés d'Acadia Toyota concluent une entente et mettent fin à une grève de cinq jours





MONCTON, NB, le 12 avril 2022 /CNW/ - Les membres d'Unifor chez Acadia Toyota à Moncton, au Nouveau-Brunswick, ont ratifié aujourd'hui une entente avec leur employeur, mettant ainsi fin à une grève de cinq jours.

« Nous sommes heureux de constater qu'une entente répondant aux demandes des travailleurs pour l'augmentation de leur salaire et l'amélioration des congés personnels a été conclue, a déclaré Linda MacNeil, directrice de la région de l'Atlantique chez Unifor. En faisant la grève et en nous unissant pour lutter en faveur de ce qui est juste, nous avons du pouvoir. Merci à tous les membres et retraités d'Unifor qui ont participé au piquet de grève ou envoyé des messages pour exprimer leur soutien et leur solidarité. »

Le médiateur Rick Merrill a conclu mardi une entente qui a permis aux 18 techniciens d'entretien, spécialistes de l'esthétique et préposés de pièces automobiles d'avoir accès à des conditions de travail semblables à celles offertes par les autres concessionnaires de la région.

« Je suis fier de cette équipe qui a tenu bon et qui a exigé des salaires concurrentiels et une meilleure structure pour ses horaires de fin de semaine, a déclaré Norbert Levesque, président de Local 4501. Elle retournera au travail demain avec un meilleur contrat et pourra le faire la tête haute en sachant qu'elle s'est battue pour l'obtenir et qu'elle a gagné. Je sais que les membres sont également reconnaissants du soutien des fidèles clients du concessionnaire et ils ont hâte de bientôt les revoir. »

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Canada et représente 315 000 travailleurs dans tous les grands secteurs de l'économie. Le syndicat défend tous les travailleurs et leurs droits, lutte pour l'égalité et la justice sociale au Canada et à l'étranger et cherche à engendrer un changement progressiste en vue d'un avenir meilleur.

SOURCE Le Syndicat Unifor

Communiqué envoyé le 12 avril 2022 à 22:52 et diffusé par :