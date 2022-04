Avis aux médias - Itinéraire de la vice-première ministre pour le mercredi 13 avril 2022

Vancouver (Colombie-Britannique)







9 h 00 La vice-première ministre participera à une discussion informelle organisée par le Greater Vancouver Board of Trade sur le plan du budget de 2022 visant à faire croître l'économie et à rendre la vie plus abordable.









Pour vous inscrire à l'événement, visitez : https://www.boardoftrade.com/events/individual-events/2201-6893 (en anglais seulement).









Notes à l'intention des médias :



Les représentants des médias qui souhaitent couvrir l'événement sont priés de communiquer avec Victor Young à l'adresse media@boardoftrade.com.

Les représentants des médias sont priés d'arriver au plus tard à 9 h 00.







Surrey (Colombie-Britannique)







11 h 30 La vice-première ministre visitera une organisation communautaire locale de femmes et participera à une séance de photos. Elle sera accompagnée du ministre du Développement international et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada, Harjit S. Sajjan, du secrétaire parlementaire de la vice-première ministre et ministre des Finances, Terry Beech, du député de Steveston--Richmond-Est, Parm Bains, du député de Surrey--Newton, Sukh Dhaliwal, du député de Richmond-Centre, Wilson Miao, et du député de Surrey-Centre, Randeep Sarai.









9145 King George Boulevard









Notes à l'intention des médias :



Prise d'images seulement.

Les représentants des médias qui souhaitent couvrir l'événement sont priés de communiquer avec Caithlin Scarpelli à l'adresse media@atira.bc.ca.

Les représentants des médias sont priés d'arriver au plus tard à 11 h 15.







12 h 15 La vice-première ministre fera une annonce et tiendra un point de presse sur les mesures du budget de 2022 visant à rendre le logement plus abordable. Elle sera accompagnée du ministre du Développement international et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada, Harjit S. Sajjan, du secrétaire parlementaire de la vice-première ministre et ministre des Finances, Terry Beech, du député de Steveston--Richmond-Est, Parm Bains, du député de Surrey--Newton, Sukh Dhaliwal, du député de Richmond-Centre, Wilson Miao, et du député de Surrey-Centre, Randeep Sarai.









9145 King George Boulevard









Notes à l'intention des médias :



Couverture libre.

Les représentants des médias qui souhaitent couvrir l'événement sont priés de communiquer avec Caithlin Scarpelli à l'adresse media@atira.bc.ca.

Les représentants des médias sont priés d'arriver au plus tard à midi.







13 h 45 (16 h 45 HE) La vice-première ministre participera à une discussion informelle virtuelle organisée par la Chambre de commerce du Canada sur le plan du budget de 2022 visant à faire croître l'économie et à rendre la vie plus abordable.









Pour vous inscrire à l'événement, visitez : https://www.eventbrite.ca/e/fireside-chat-with-the-hon-chrystia-freeland-tickets-318996094907 (en anglais seulement).









Note à l'intention des médias :



Les représentants des médias qui souhaitent couvrir l'événement sont priés de communiquer avec Phil Taylor à l'adresse PTaylor@chamber.ca.







Richmond (Colombie-Britannique)







Rencontres privées.







15 h 45 La vice-première ministre visitera une installation de recherche et développement et de fabrication de batteries. Elle sera accompagnée du secrétaire parlementaire de la vice-première ministre et ministre des Finances, Terry Beech, du député de Steveston--Richmond-Est, Parm Bains, et du député de Richmond-Centre, Wilson Miao.