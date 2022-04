AVIS AUX MÉDIAS - La ministre Hajdu soulignera des investissements pour les logements pour les Autochtones du budget de 2022





EDMONTON, AB, le 12 avril 2022 /CNW/ - Veuillez prendre note que l'honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones, sera à un point de presse pour souligner les investissements du budget de 2022 pour les logements dans les communautés autochtones.

Date : le 13 avril 2022

Heure : 10h15 (HAR)

Lieu : oskayak kotawân HUB housing site, au coin de la rue 25 NO et de l'avenue 65 NO, Première Nation d'Enoch

