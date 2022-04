Le ministre Blair visitera Whitehorse - Le ministre Blair et le ministre Mostyn tiendront un point de presse





WHITEHORSE, YT, le 12 avril 2022 /CNW/ - Les membres des médias sont invités à se joindre à l'honorable Bill Blair, président du Conseil privé de la Reine pour le Canada et ministre de la Protection civile, à Richard Mostyn, ministre des Services communautaires du Yukon, et au Dr Brendan Hanley, député du Yukon, pour un point de presse pour parler de l'importance de la coordination intergouvernementale dans la préparation et l'intervention en cas d'urgence.

Après le point de presse, les ministres Blair et Mostyn et le député Hanley répondront aux questions des médias.

Date

Mercredi 13 avril 2022

Heure

11 h 45 (HNY)

Lieu

Assemblée législative du Yukon

2071 avenue Second

Whitehorse (Yukon)

Les représentants des médias qui souhaitent assister doivent arriver au moins 15 minutes à l'avance pour s'inscrire et pour présenter une carte d'identité avec photo ainsi que leur accréditation.

Les médias qui souhaitent participer par téléconférence peuvent composer le numéro ci-dessous. SVP, vous joindre à la téléconférence 15 minutes avant le début de la conférence de presse. Les participants à la téléconférence pourront poser des questions.

Numéros à composer par les participants : 1-866-546-3377

Code d'accès : 876352

Le ministre Blair et le Dr Brendan Hanley , député du Yukon , visiteront le site de la Stratégie nationale sur le logement

Les membres des médias sont invités à se joindre à l'honorable Bill Blair, président du Conseil privé de la Reine pour le Canada et ministre de la Protection civile et au Dr Brendan Hanley, députée du Yukon, lors de leur visite du Normandy Manor, un site de la Stratégie nationale sur le logement. Ils parleront également du budget fédéral 2022 et des investissements importants qui permettront de construire plus de maisons et de rendre le logement plus abordable.

Date

Mercredi 13 avril 2022

Heure

1 h 40 (HNY)

Lieu

Normandy Manor

468, chemin Range

Whitehorse (Yukon)

Les médias et les invités sont priés de respecter les directives locales de distanciation physique. Les participants devront partager leur nom et leur numéro de téléphone pour une éventuelle recherche de contacts. Le port du masque est obligatoire, surtout lorsqu'il n'est pas en mesure de maintenir une distance physique.

Les protocoles de santé publique sont en vigueur : veuillez rester à la maison si vous présentez l'un des symptômes énumérés ici : informations sur la COVID-19 | Gouvernement du Yukon, pratiquez un bon lavage des mains et d'autres mesures d'hygiène, ainsi que la distanciation physique.

