La ministre Fortier soulignera les investissements dans le logement abordable prévus dans le Budget de 2022 à Brampton





OTTAWA, ON, le 12 avril 2022 /CNW/ - L'honorable Mona Fortier, présidente du Conseil du Trésor du Canada, et Ruby Sahota, députée de Brampton-Nord, feront une annonce au sujet de nouvelles mesures importantes annoncées dans le Budget de 2022 qui favorisent l'accès à des logements abordables pour les Canadiens et Canadiennes.

Après la courte allocution, la ministre Fortier, et la députée Sahota répondront aux questions.

Veuillez confirmer votre présence avant l'événement en envoyant un courriel à l'adresse suivante Isabella.brisson@tbs-sct.gc.ca.

Date

Le 13 avril 2022

Heure (heure locale)

14 h 00 (HNE)

Endroit

Brampton Bramalea Christian Fellowship Residences

11655, chemin Bramalea, Brampton (Ontario) L6R

Restez branchés

Twitter : @SCT_Canada

Facebook : www.facebook.com/Votregouvernementaloeuvre/

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/tbs-sct/

SOURCE Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada

Communiqué envoyé le 12 avril 2022 à 19:17 et diffusé par :