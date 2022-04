Tetrate intègre le support d'Istio et d'Envoy pour la plateforme Arm Neoverse





Tetrate, société fondée par les créateurs et responsables d'Istio et Envoy, a annoncé aujourd'hui que le maillage de services Istio et le proxy Envoy prenaient désormais en charge la plateforme Arm® Neoversetm. Arm est le fournisseur technologique leader de processeurs IP, et ses modèles ont permis d'obtenir plus de 215 milliards de puces. Le support de Neoverse permet aux projets de logiciels open source largement utilisés de fonctionner plus rapidement, en réduisant la consommation énergétique ainsi que le coût total de possession.

Neoverse est disponible sur un large éventail d'environnements cloud, ainsi que pour les environnements de centres de données à grande échelle. Les mises en oeuvre de Neoverse incluent les instances Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) basées sur processeur AWS Graviton2, qui offrent une amélioration en termes de prix/performance pouvant aller jusqu'à 40 % par rapport aux instances comparables basées sur x86.

« La diversité d'applications évolue rapidement, et Arm répond au besoin croissant de performances accrues, afin d'exécuter des charges de travail intensives en calcul, telles que le maillage de services », a déclaré Bhumik Patel, directeur du développement d'écosystème, Division des infrastructures, chez Arm. « En nous associant avec Tetrate pour intégrer le support Istio et Envoy aux plateformes basées sur Neoverse, nous améliorons les performances des applications, réduisons la consommation énergétique et diminuons le CTP pour les clients de ce logiciel de maillage de services leader du secteur. »

Neoverse est particulièrement adaptée pour les charges de travail complexes telles que l'apprentissage machine, l'IA et désormais, le maillage de services. Par exemple, AWS a présenté en avant-première les instances Amazon EC2 alimentées par les processeurs de nouvelle génération AWS Graviton3, qui offriront une performance 25 % supérieure pour les charges de travail intensives en calcul, par rapport aux instances de la génération actuelle, alimentées par Graviton2. Les processeurs AWS Graviton3 délivreront des performances en virgule flottante deux fois supérieures pour les charges de travail scientifiques et d'apprentissage machine, et offriront une bande passante mémoire 50 % supérieure par rapport aux instances basées sur Graviton2, afin d'améliorer la performance des applications intensives en mémoire, telles que le calcul scientifique.

« Chez Tetrate, nous envisageons des déploiements de maillage de services plus conséquents et plus complexes, qui exigent des solutions innovantes pour répondre de manière rentable aux accords de niveau de service, de la périphérie jusqu'au cloud », a déclaré Saptak Sen, vice-président des alliances stratégiques chez Tetrate. « Nous sommes fiers de travailler avec Arm, AWS et le reste des communautés Envoy et Istio afin de permettre à nos clients des marchés du gouvernement, de la finance, du commerce électronique, et d'autres marchés, de rendre leurs mises en oeuvre de maillage plus cohérentes, flexibles et évolutives. »

Pourquoi une performance plus rapide est-elle importante dans le cadre du maillage de services ?

Un maillage de services se compose de plusieurs instances logicielles de microservices, qui sont créées et détruites pour répondre aux besoins en capacité d'une application lors de l'exécution. Chaque instance de service s'accompagne d'une instance de proxy, et les messages entre les services sont acheminés par les instances de proxy.

Chaque message entre les services, ou entre les services et le panneau de commande, est authentifié, autorisé et chiffré/déchiffré pour renforcer la sécurité. Toutes ces tâches sont intensives en calcul, et le chiffrement et le déchiffrement en particulier sont numériquement intensifs. Une performance plus rapide de l'infrastructure matérielle sous-jacente peut faire une différence considérable concernant la réactivité du maillage de services.

Istio est le maillage de services leader, et le logiciel Istio inclut une version étendue du proxy Envoy. Tetrate optimise les performances d'Istio et du proxy Envoy. Neoverse soutient ces efforts, et donne un solide coup de pouce aux performances d'Istio et d'Envoy. L'accélération de ces projets logiciels génère également une performance accrue lors de l'exécution de Tetrate Service Bridge, logiciel de gestion du maillage de services leader du secteur de Tetrate.

Quels sont les avantages du maillage de services Istio pour les gouvernements et l'industrie ?

Le maillage de services Istio, accéléré par Arm Neoverse sur de multiples plateformes, offre un certain nombre d'avantages importants pour les gouvernements et l'industrie :

Sécurité . Le maillage de services authentifie, autorise et chiffre/déchiffre chaque communication entre les instances de service et avec le panneau de commande, ce qui améliore la sécurité. Neoverse permet d'accélérer le traitement nécessaire, notamment le traitement numérique relatif au chiffrement et au déchiffrement.

. Le maillage de services authentifie, autorise et chiffre/déchiffre chaque communication entre les instances de service et avec le panneau de commande, ce qui améliore la sécurité. Neoverse permet d'accélérer le traitement nécessaire, notamment le traitement numérique relatif au chiffrement et au déchiffrement. Agilité . Le maillage de services prend en charge le développement rapide de logiciels, en utilisant des approches d'intégration continue/livraison continue (continuous integration/continuous delivery, CI/CD). Neoverse offre une plateforme destinée à l'accélération de la performance, qui peut être gérée et optimisée grâce aux mises à jour logicielles.

. Le maillage de services prend en charge le développement rapide de logiciels, en utilisant des approches d'intégration continue/livraison continue (continuous integration/continuous delivery, CI/CD). Neoverse offre une plateforme destinée à l'accélération de la performance, qui peut être gérée et optimisée grâce aux mises à jour logicielles. Continuité des activités. Grâce au maillage de services, les architectes créent des applications qui peuvent basculer du local vers le cloud, d'une zone de disponibilité dans le cloud à une autre, et même d'un cloud à un autre. Le support Neoverse est disponible sur ces trois plateformes, offrant aux applications une optimisation constante des performances pour tous les objectifs de déploiement.

Téléchargez les versions d'Istio compatibles avec Arm

Les personnes intéressées peuvent télécharger les version d'Istio compatibles avec Arm depuis les Tetrate Labs. Parmi les options figurent une version FIPS, conforme à la norme Federal Information Processing Standard (FIPS) 140-2, Security Requirements for Cryptographic Modules (Obligations de sécurité relatives aux modules cryptographiques). En outre, le nombre d'options permettant d'accéder à Istio en fonctionnement sur Neoverse sur des plateformes multiples, est important et croissant. Pour en savoir plus, veuillez contacter Tetrate.

