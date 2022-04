OPEX® dévoile son nouveau scanner Geminitm avec la technologie de balayage Right-Speedtm





OPEX® Corporation, chef de file mondial de l'automatisation de prochaine génération depuis près de 50 ans, vient de lancer une technologie de pointe dans sa gamme de solutions d'automatisation des documents et des correspondances.

Avec son nouveau scanner à grand volume Geminitm, OPEX a inclus "Right-Speedtm", une capacité de balayage unique permettant de scanner divers types de documents à des vitesses variables, sans changer d'équipement. Ceci permet au scanner Gemini d'optimiser le rendement et l'efficience opérationnelle. Grâce à sa technologie inégalée "Right-Speed" et à sa fonction de mise à disposition du papier, ses options de configuration logicielle, son évolutivité, et son assistance sans pareil, la solution Gemini est idéale pour les bureaux de service, l'externalisation des processus métier (BPO), les agences gouvernementales, les entités fiscales, les sociétés de dossiers médicaux, les compagnies d'assurance, les cabinets juridiques et tout un ensemble d'autres secteurs.

Avec des vitesses de balayage allant jusqu'à 240 pages par minute, le scanner Gemini est doté d'un double bac à papier et d'une capacité d'alimentation continue. Ses cinq compartiments programmables offrent des capacités uniques de triage et simplifient la manipulation des documents. Le confort et la productivité de l'opérateur sont optimisés par la conception ergonomique du scanner, avec une zone de travail personnalisable et une table réglable en hauteur.

"Gemini est la seule solution de scanner capable de traiter un tel éventail de types, tailles et conditions à une vitesse optimale, qu'il s'agisse d'une vitesse élevée, de paquet ou d'entraînement", déclare Jeff Bowen, président, automatisation des documents et des correspondances. "Cette innovation révolutionnaire se traduit par le scanner le plus polyvalent du marché, et vient compléter l'actuel portefeuille d'automatisation des documents et des correspondances de la Société, qui comprend la série Falcon de scanners à haut volume et en un clic, qui permettent d'éliminer totalement ou de réduire considérablement les temps de préparation."

"OPEX s'appuie sur des générations d'expertise sectorielle, un bilan éprouvé dans le développement de capacités d'automatisation de premier plan et d'ingénierie avancée, et une réputation d'excellence", déclare Scott Maurer, président, OPEX International. "La société est intégrée verticalement pour assurer l'innovation, l'ingénierie, la fabrication, la vente et la maintenance de toutes ses solutions automatisées. Tous ces atouts sont synonymes du plus haut niveau de qualité des équipements, d'opérations fiables, de longévité des produits, et d'une expérience client d'exception."

Le scanner Gemini a été dévoilé à plusieurs clients et partenaires d'OPEX lors d'un événement virtuel la semaine dernière, et fera l'objet d'une démonstration au stand 18 durant la conférence 2022 de l'AIIM à Denver, dans le Colorado, du 27 au 29 avril 2022.

À propos d'OPEX

OPEX Corporation est un leader mondial de l'automatisation de nouvelle génération, qui fournit des solutions uniques et innovantes pour l'automatisation des entrepôts, des documents et de la correspondance. Avec son siège social à Moorestown, New Jersey, États-Unis, et ses installations à Pennsauken, New-Jersey; à Plano, Texas; en France, en Allemagne, en Suisse, au Royaume-Uni et en Australie, OPEX compte plus de 1 500 employés qui repensent et fournissent en permanence des solutions technologiques personnalisées et évolutives pour résoudre les défis commerciaux d'aujourd'hui et de demain.

