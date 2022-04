Projet-pilote de responsables de service de garde éducatif en communauté - Appeler un chat un chat : le modèle d'affaires coopératif pour un réseau fort et diversifié





LÉVIS, QC , le 12 avril 2022 /CNW Telbec/ - Le Conseil québécois de la coopération et de la mutualité (CQCM) salue l'initiative du ministère de la Famille qui vise à élargir et moderniser son réseau en impliquant les différents acteurs de la communauté. Les nouvelles formules proposées dans le cadre d'un projet-pilote ont des allures bien familières avec le modèle coopératif dont l'essence même est de répondre aux besoins des collectivités dans le but de créer une société juste et durable.

L'annonce d'aujourd'hui évoque des nouvelles possibilités pour le réseau, notamment des partenariats entre responsables de services de garde afin qu'elles puissent travailler ensemble ou selon des horaires partagés dans un local fourni par la communauté. Explicitement, cela fait bel et bien allusion aux avantages de la formule coopérative, qui vise à diversifier l'offre pour les collectivités en offrant des horaires atypiques, par exemple.

Notons également que depuis des assouplissements du cadre légal, les municipalités sont des partenaires incontestables pour les projets coopératifs au sein de leur communauté. Elles jouent un rôle actif particulièrement dans le développement des services de garde dans leur milieu.

« Partenariat, projet de communauté, horaire partagé, implication de la municipalité : du vocabulaire qui fait écho aux missions et valeurs coopératives. Le projet-pilote a tout avantage d'adopter le véhicule qu'est le modèle d'affaires coopératif. Par ce moyen, le gouvernement du Québec favorise une prise en charge par le milieu qui est beaucoup plus structurée. Il apporte une cohérence dans les projets et il favorise leur inclusion dans un écosystème de soutien qui offre de l'accompagnement en tout temps. La formule coopérative en matière de service de garde répond aisément aux attentes du ministère, en termes d'accessibilité, de niveau de services et de viabilité », souligne d'entrée de jeu madame Marie-Josée Paquette, directrice générale du CQCM.

« En raison de son ADN, le modèle d'affaires coopératif favorise la mobilisation des communautés pour répondre à un besoin. Il permet un meilleur ancrage dans les communautés en impliquant notamment les parents et les travailleuses dans une gestion inclusive de sa gouvernance. Ce faisant, la complémentarité qu'offre la formule coopérative permet une conciliation travail-famille tout en priorisant la qualité des services » rajoute Mme Paquette.

Rappelons que le CQCM a déposé un mémoire à cet effet proposant de convertir des garderies privées non subventionnées en coopératives. Une proposition qui a d'ailleurs été reçue avec intérêt au cabinet du ministère de la Famille.

