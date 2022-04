Valiantys reçoit le prix Atlassian Partner of the Year 2021 Enterprise Services





BOSTON et PARIS, 12 avril 2022 /PRNewswire/ -- Atlassian a annoncé aujourd'hui décerner à Valiantys le prix Atlassian Partner of the Year 2021 Enterprise Services, pour ses contributions et réalisations remarquables en 2021. Cela inclut notamment des efforts exceptionnels pour le développement de nouvelles activités, une démarche visionnaire et stratégique, et le développement de produits et services parfaitement complémentaires à ceux d'Atlassian. Valiantys continue à acquérir la confiance et la reconnaissance de grands clients, en réussissant à déployer des projets de transformation complexes et globaux avec un haut niveau de satisfaction client.

« Nous sommes ravis qu'Atlassian nous décerne ce prix », indique Lucas Dussurget, CEO de Valiantys. « C'est une preuve du calibre et du talent des équipes Valiantys, et cela confirme la pertinence de notre stratégie d'investissement continu et d'extension de notre capacité de services globale. »

« Atlassian souhaite féliciter tous les bénéficiaires du prix Partner of the Year cette année », confirme Ko Mistry, Head of Global Channels chez Atlassian. « Nos partenaires se surpassent pour satisfaire nos clients et jouent un rôle fondamental dans leurs réussites. Nous sommes ravis de mettre en avant les partenaires qui fournissent des solutions innovantes avec des services de qualité à nos clients. »

À propos de Valiantys

Valiantys est la première société de conseil et de services Atlassian au monde. Nous accélérons la transformation des entreprises en digitalisant les processus et en modernisant le travail d'équipe grâce aux méthodes Agiles et Lean. Nous proposons un accompagnement global alliant parfaite maîtrise des outils Atlassian avec une compréhension de haut niveau des pratiques métier stratégiques comme SAFe® et ITIL. Ces 15 dernières années, Valiantys a aidé plus de 5.000 clients à réaliser leurs ambitions en accélérant la collaboration dans leurs équipes.

Découvrez comment nous pouvons vous aider à obtenir les résultats dont vous avez besoin sur valiantys.com.

Pour plus d'informations concernant ce communiqué de presse, veuillez contacter : marketing@valiantys.com.

