Acquisition stratégique d'un site de production d'hydrogène avec une future échelle industrielle aux Caraïbes





Hydrogène de France ("HDF Energy") - mnémo: HDF - annonce avoir fait l'acquisition d'une participation majoritaire de 70% dans le projet NewGen à Trinidad, dirigé par la société locale Kenesjay Green Ltd ("KGL"). KGL, le développeur du projet, conservera les 30% restants du capital social de NewGen, qui sera détenu conjointement par KGL et un véhicule de placement qui permettra l'inclusion d'autres investisseurs locaux. HDF Energy s'appuie sur son expertise technologique dans l'hydrogène, son savoir-faire dans le développement de centrales d'énergie verte et sa présence locale aux Caraïbes.

Une fois terminée, la centrale NewGen de plus de 200 millions USD sera le plus grand site mondial de production d'hydrogène propre de ce type, et utilisera une combinaison intelligente d'électricité à sourçage solaire et énergétique efficient. La centrale générera de manière compétitive de l'hydrogène zéro carbone pour répondre à 20% de l'apport nécessaire en hydrogène pour une usine d'ammoniac d'envergure mondiale dans le hub pétrochimique de Point Lisas, Trinidad. Une fois opérationnel, le projet permettra d'éviter l'émission d'environ 200 000 t/CO2 par an.

En tant que pionnier mondial de l'hydrogène, HDF ajoutera son expérience approfondie dans les technologies de l'hydrogène, l'approvisionnement et le financement de projets, à l'expertise en énergie et en ammonique spécifique à Trinidad de l'équipe de développement de projets de KGL. Il s'agit-là du troisième investissement majeur dans les Caraïbes cette année pour HDF, qui a annoncé les centrales d'électricité hybrides "Renewstable®" utilisant de l'hydrogène vert et de l'énergie solaire en Guyane et à la Barbade, au côté de son partenaire et investisseur régional, RUBIS.

Ensemble, KGL et HDF sélectionneront le meilleur fournisseur de technologies d'électrolyse grâce à une procédure d'évaluation. En outre, KGL a récemment obtenu une autorisation générale d'aménagement pour le Projet NewGen du ministère de la Planification de Trinidad-et-Tobago, et a progressé dans la confirmation de la viabilité économique et financière de NewGen.

Interrogé au sujet de l'acquisition majoritaire de HDF, Philip Julien, président du conseil de KGL, déclare: "KGL se félicite de ce véritable témoignage de confiance et de cet investissement dans NewGen par HDF, et se réjouit à l'idée de cette collaboration et du partage d'expertise. Notre partenariat permet d'améliorer l'accès local à des financements et des technologies d'envergure internationale, de créer des opportunités optimales pour les propriétaires locaux, et d'accélérer les engagements de transition énergétique de Trinidad-et-Tobago."

Damien HAVARD, PDG de HDF Energy: "Nous pensons avoir trouvé le partenaire idéal en Kenesjay Green, étant donné leurs connaissances sectorielles approfondies, leur dynamisme commercial et leur engagement en faveur du développement local. Notre investissement dans NewGen illustre notre conviction que le secteur énergétique de Trinidad-et-Tobago offre une opportunité unique pour le développement de capacités d'hydrogène zéro carbone rentables et de portée mondiale. Ce projet démontre que les solutions vertes peuvent soutenir efficacement la transition d'économies basées sur les hydrocarbures comme Trinidad-et-Tobago, et HDF sera à l'avant-garde de ce changement."

A PROPOS DE HDF ENERGY

HDF Energy est un pionnier mondial de l'énergie hydrogène. HDF développe, finance et exploite des centrales à hydrogène de plusieurs mégawatts. Ces usines fournissent une électricité continue et à la demande à partir de sources d'énergie renouvelable (éolienne et solaire), combinée à des piles à combustible à haute puissance fournies par HDF.

HDF a développé la première centrale au monde de production de masse de piles à combustible à haute puissance, qui seront mises en service en France en 2023. Grâce à cette activité, HDF Energy couvrira également les marchés maritime et des centres de données.

HDF Energy est un puissant accélérateur de la transition énergétique qui offre une énergie renouvelable constante, facilement intégrable au réseau et à la demande. HDF est une société cotée au marché régulé d'Euronext Paris.

A PROPOS DE KENESJAY GREEN

Kenesjay Green Limited (KGL) est une société d'énergie renouvelable détenue localement qui s'engage à ouvrir la voie de la transition énergétique aux Caraïbes. Basée à Trinidad-et-Tobago, la société est une filiale de Kenesjay Systems Limited, et travaille au développement d'un portefeuille d'opportunités de projets de décarbonisation et écologiques, qui créeront des avantages compétitifs pour Trinidad, Tobago, et la région dans son ensemble (www.kenesjaygreen.com). Le projet d'hydrogène NewGen est la première initiative majeure de KGL.

Site web du projet: https://www.newgenenergyltd.com

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 12 avril 2022 à 17:40 et diffusé par :