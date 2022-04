ExaGrid annonce un niveau record de réservations et de revenus au T1 2022





ExaGrid®, l'unique solution de stockage de sauvegardes hiérarchisé du marché, annonce aujourd'hui avoir enregistré un record historique de réservations et de revenus pour le trimestre clos le 31 mars 2022. Cette performance s'inscrit dans le prolongement des quatre trimestres exceptionnels réalisés par ExaGrid en 2021, permettant de faire grimper les réservations et le chiffre d'affaires vers un nouveau record absolu.

Le chiffre d'affaires d'ExaGrid a progressé séquentiellement du quatrième trimestre 2021 au premier trimestre 2022, et a affiché une croissance à deux chiffres par rapport au T1 2021. Par ailleurs, ExaGrid a renoué avec la trésorerie positive au cours du trimestre, pour le sixième trimestre consécutif. ExaGrid a intégré plus de 150 nouveaux clients au premier trimestre 2022, notamment plus de 40 contrats à six ou sept chiffres. La société compte plus de 3 300 clients actifs du marché intermédiaire supérieur et des entreprises qui ont recours à ExaGrid Tiered Backup Storage pour la protection de leurs données. La croissance d'ExaGrid accélère, et l'entreprise recrute en ce moment plus de 50 vendeurs internes et externes supplémentaires dans le monde entier.

"Le dynamisme renouvelé d'ExaGrid est le fruit de l'expansion continue de notre équipe de vente et du travail réalisé avec nos partenaires de distribution partout dans le monde. Nous constatons chaque jour que les entreprises prennent conscience que le coût du disque de stockage primaire est trop élevé pour une conservation à long terme et que les dispositifs de déduplication traditionnels ne garantissent pas les performances de sauvegarde et de restauration nécessaires pour que les données soient toujours disponibles. ExaGrid offre la meilleure solution de récupération en cas de ransomware de l'industrie, un aspect qui reste prioritaire dans le monde d'aujourd'hui", a déclaré Bill Andrews, Président et CEO d'ExaGrid.

Les dispositifs ExaGrid disposent d'une zone d'application de cache de disque orientée réseau où les sauvegardes les plus récentes sont enregistrées sans déduplication en ligne, assurant ainsi la rapidité des sauvegardes. Ces sauvegardes sont ensuite stockées dans un format non dédupliqué pour des restaurations rapides. ExaGrid utilise une architecture de type évolutive (scale-out), qui conserve une fenêtre de sauvegarde de durée fixe et élimine également les mises à niveau et l'obsolescence des produits, coûteuses et perturbatrices. La technologie de déduplication adaptative d'ExaGrid dédouble les données dans un référentiel non relié au réseau où les données dédoublées sont conservées à plus long terme, souvent pendant des semaines, des mois et des années. La combinaison d'un niveau non connecté au réseau (air gap virtuel), de suppressions retardées avec la fonction Retention Time-Lock d'ExaGrid et d'objets de données immuables protège les données de sauvegarde contre la suppression ou le cryptage.

Faits marquants du T1 2022 :

Solide taux de pénétration de la concurrence à 75%

Plus de 150 nouveaux clients

Un trimestre solide dans les régions EMEA et APAC

Plus de 40 contrats à six ou sept chiffres avec de nouveaux clients

La société maintient une trésorerie et un compte de résultat positifs au cours des 6 derniers trimestres

Plus de 3 300 clients sécurisent leurs données avec ExaGrid Tiered Backup Storage

Le stockage de sauvegardes hiérarchisé ExaGrid : conçu pour la sauvegarde

ExaGrid fournit sa solution de stockage de sauvegardes hiérarchisé avec une zone d'application sur cache de disque front end ("Performance Tier"), qui écrit les données directement sur le disque pour garantir une vitesse de sauvegarde inégalée, et qui les restaure directement à partir du disque pour une vitesse de restauration et de redémarrage MV sans précédent. Les données conservées à long terme sont hiérarchisées sur un référentiel de données dédupliquées ("Retention Tier"), pour réduire la quantité de stockage de rétention et donc les coûts afférents. Cette approche en deux niveaux assure la meilleure performance de sauvegarde et de restauration, avec l'efficience de stockage la plus rentable du secteur.

En outre, ExaGrid fournit une architecture expansive dans laquelle les dispositifs sont ajoutés au fur et à mesure que les données augmentent. Chaque dispositif comprend un processeur, des ports mémoire et réseau, de façon à ce que toutes les ressources requises restent disponibles pour maintenir une fenêtre de sauvegarde à longueur fixe. L'approche de stockage expansif élimine les mises à jour coûteuses, et permet de combiner des dispositifs de tailles et modèles différents au sein du même système expansif, ce qui élimine l'obsolescence des produits, tout en protégeant, initialement et sur la durée, les investissements TI.

À propos d'ExaGrid

ExaGrid fournit un stockage de sauvegarde hiérarchisé avec une zone d'application unique sur cache de disque, un référentiel de conservation à long terme et une architecture expansive. La zone d'application d'ExaGrid offre les vitesses les plus rapides pour les sauvegardes et les restaurations et permet des récupérations de machines virtuelles instantanées. Le référentiel de conservation offre le coût le plus bas pour la conservation à long terme. L'architecture expansive d'ExaGrid intègre des dispositifs complets et garantit une fenêtre de sauvegarde à longueur fixe à mesure que le volume de données augmente, éliminant ainsi la nécessité de coûteuses mises à niveau et l'obsolescence des produits. ExaGrid offre la seule approche de stockage de sauvegardes à deux niveaux avec un niveau non exposé au réseau, des suppressions retardées et des objets immuables permettant une reprise suite à une attaque par rançongiciel. Retrouvez-nous sur exagrid.com ou rejoignez-nous sur LinkedIn. Découvrez ce que nos clients disent au sujet de leurs propres expériences avec ExaGrid et pourquoi leurs sauvegardes prennent beaucoup moins de temps qu'avant dans nos témoignages de satisfaction.

ExaGrid est une marque déposée d'ExaGrid Systems, Inc. Toutes les autres marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 12 avril 2022 à 17:35 et diffusé par :