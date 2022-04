Imaflex annonce la nomination de Roberto Longo à titre d'administrateur





MONTRÉAL, le 12 avril 2022 /CNW Telbec/ - Imaflex inc. (« Imaflex » ou la « Société ») (TSXV: IFX), annonce la nomination de M. Roberto Longo au conseil d'administration de la Société (le « conseil »), dont il présidera également le comité d'audit. La nomination de M. Longo, qui prend effet immédiatement, fait passer la taille du conseil de six à sept administrateurs, dont cinq sont considérés comme indépendants. M. Longo succède à M. Mario Settino, qui a démissionné de la Société et de la présidence du comité d'audit plus tôt cette année, après avoir été embauché par une autre société exerçant ses activités dans le secteur de l'emballage souple.

« Je souhaite la bienvenue à Roberto au sein du conseil », a déclaré M. Joe Abbandonato, président et chef de la direction d'Imaflex. « Sa vaste expérience dans le domaine financier, professionnelle et à titre de haut dirigeant, de même que sa connaissance du secteur des plastiques, contribuera à notre succès continu alors que nous poursuivons nos initiatives de croissance. Roberto apporte de nouvelles perspectives, tout en renforçant et en complétant les expériences de notre conseil actuel. »

M. Longo est un dirigeant expérimenté qui possède plus de 25 ans d'expérience en matière de finances et de gestion dans les secteurs de la fabrication, du commerce de détail et de la distribution. Il est actuellement chef des finances de Maroline et, auparavant, il a été vice-président des finances de Tribal Sportswear General Partnership et d'Imaflex inc. Il a également été chargé de cours au programme de comptabilité agréée de la Faculté de gestion Desautels de l'Université McGill. M. Longo est un comptable professionnel agréé qui a débuté sa carrière chez KPMG. Il est titulaire d'un diplôme d'études supérieures en comptabilité publique et d'un baccalauréat en commerce (finances/comptabilité) de l'Université McGill.

À propos d'Imaflex

Fondée en 1994, Imaflex se spécialise dans le développement et la production de solutions novatrices pour les industries de l'emballage souple et agricole. Parallèlement, la Société conçoit et fabrique des pellicules pour l'industrie agricole. Les produits de la Société consistent principalement en des pellicules et des sacs en polyéthylène (plastique), y compris des pellicules métallisées, destinés aux marchés du détail, industriel et agricole. Basée à Montréal, au Québec, Imaflex a des usines au Canada et aux États?Unis. Les actions ordinaires de la Société sont inscrites à la Bourse de croissance TSX sous le symbole IFX. Pour plus d'information, veuillez consulter le site Web à www.imaflex.com .

Mise en garde concernant l'information prospective

Certains renseignements compris dans le présent communiqué constituent des énoncés « prospectifs », au sens des dispositions de la législation en valeurs mobilières du Canada. Les énoncés prospectifs reposent nécessairement sur un certain nombre d'estimations et d'hypothèses qui, bien qu'elles soient considérées comme raisonnables par la direction de la Société, sont intrinsèquement assujetties à des incertitudes, à des risques et à des imprévus considérables sur le plan des affaires, de l'économie et de la concurrence. La Société avertit le lecteur que ces énoncés prospectifs comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats financiers, le rendement et les réalisations réels d'Imaflex diffèrent de façon marquée des résultats, du rendement ou des réalisations futurs estimatifs de la Société que ces énoncés prospectifs expriment ou sous?entendent et que les énoncés prospectifs ne garantissent pas les résultats futurs. Ces énoncés reposent également sur certains facteurs et hypothèses. Pour obtenir de plus amples renseignements concernant ces estimations, risques, hypothèses et facteurs, veuillez consulter le plus récent rapport de gestion déposé dans SEDAR à www.sedar.com et dans la section Information investisseurs du site Web de la Société à www.imaflex.com . La Société précise qu'elle n'a aucunement l'obligation de mettre à jour ou de réviser des énoncés prospectifs, que ce soit par suite, notamment, de l'obtention de nouveaux renseignements ou de la survenance d'événements, à moins que la législation ne l'exige expressément. Les lecteurs ne devraient pas se fier indûment aux énoncés prospectifs.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité à l'égard de la pertinence ou de l'exactitude du présent communiqué.

