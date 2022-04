Le savon à vaisselle Dawn® lance une nouvelle vague d'efforts pour aider à sauver la vie sauvage





Dawn®, le liquide vaisselle n°1 en Amérique du Nord*, a annoncé aujourd'hui une série d'engagements en matière de durabilité et d'objectifs pour aider à créer un monde plus propre pour la faune. Ces objectifs s'appuient sur les actions existantes de la marque en matière de durabilité et sur sa longue histoire de partenariat avec des professionnels en sauvetage et en réhabilitation pour sauver la vie sauvage. En lançant ces nouveaux efforts, Dawn souhaite donner aux gens les moyens de contribuer à la protection de la vie sauvage sur nos côtes et de commencer à faire de petits changements au niveau de l'évier qui peuvent avoir un grand impact sur le monde.

Sur les rives

Il y a plus de 40 ans, les professionnels d'International Bird Rescue ont commencé à utiliser du savon à vaisselle Dawn pour nettoyer les animaux enduits de pétrole après un déversement catastrophique. Depuis lors, Dawn a élargi ses efforts, formant un partenariat avec The Marine Mammal Center et en investissant des fonds importants pour soutenir la défense de l'environnement et la recherche. Grâce à ces efforts, Dawn a aidé à prendre soin de plus de 150 000 oiseaux et mammifères marins. La marque s'appuiera sur cet héritage en travaillant avec ses partenaires sans but lucratif de longue date sur un ensemble d'engagements conçus pour protéger la faune aquatique et encourager des interactions humaines positives avec les oiseaux et les mammifères marins.

« Nous avons eu confiance en Dawn pour prendre soin de la faune dans plus de 200 efforts de sauvetage au cours des 40 dernières années », a déclaré JD Bergeron, PDG d'International Bird Rescue. « Les gens sont toujours surpris de voir Dawn dans nos centres de sauvetage et de réadaptation, et avec nous sur le terrain, mais l'histoire et le partenariat continu sont réels parce que Dawn élimine soigneusement le pétrole des plumes délicates, ce qui en fait une ressource essentielle pour notre équipe d'intervention et pour les oiseaux touchés par la pollution pétrolière chaque année. »

Dawn fera avancer ses efforts en s'associant à International Bird Rescue et à The Marine Mammal Center pour aider à :

Protéger et prendre soin d'un million d'oiseaux et de mammifères marins grâce à des efforts de sauvetage et de réhabilitation directs, ainsi qu'à des activités de défense et à de protection des habitats pour s'assurer que la faune est en sécurité dans la nature.

Inspirer et habiliter un million de personnes à devenir des héros de la faune, des personnes qui font de petites actions positives dans leur vie quotidienne pour créer un monde plus propre pour la faune. Certaines de ces mesures comprendront : Des questionnaires interactifs qui favorisent des comportements positifs pour protéger la faune. Des activités à domicile comme le recyclage et la réduction de la consommation d'eau et d'énergie. Des occasions de communiquer directement avec des professionnels de l'International Bird Rescue et de The Marine Mammal Center.



À l'évier

Une étude réalisée en 2021 par Procter & Gamble1 a révélé que 71 %des gens veulent en faire plus chez eux afin de favoriser la durabilité, cependant moins de la moitié d'entre nous font des choix respectueux de l'environnement aussi souvent que nous le souhaiterions. Dawn innove pour aider les gens à adopter des comportements plus durables à l'évier.

Tous les produits ont un cycle de vie, qui commence par l'approvisionnement en ingrédients, qui passe par la fabrication et le traitement, la distribution, l'utilisation par les consommateurs et l'élimination. À l'aide d'une évaluation du cycle de vie fondée sur la science, les développeurs de produits peuvent comprendre la répercussion environnementale de chacune de ces phases et déterminer les leviers à activer à chacune de ces phases pour réduire l'effet sur le carbone. En fait, les scientifiques de Dawn ont découvert que plus de 80 % de la répercussion environnementale totale d'un savon à vaisselle provient de la façon dont il est utilisé à l'évier. C'est pourquoi Dawn s'engage à concevoir et à développer des produits qui aident les gens à nettoyer la vaisselle plus rapidement, en utilisant moins de ressources.

« Plusieurs sont surpris d'apprendre que la plus grande répercussion environnementale d'un produit à vaisselle est la façon dont il est utilisé à l'évier », a déclaré Terry Hare, directeur principal de la R. et D. pour Dawn. « La fabrication et la durabilité de l'emballage sont des choses que nous prenons très au sérieux, mais nous savons que la plus grande occasion et le défi le plus difficile sont de réduire la quantité d'eau et d'énergie nécessaires pour laver la vaisselle. C'est pourquoi mon équipe se concentre sur la formulation dans l'optique de l'efficacité énergétique et de la réduction de la consommation d'eau, afin que nous puissions habiliter les gens à faire des choix durables sans compromettre la propreté de la vaisselle. »

Cette perspective est le fondement de l'engagement de Dawn à permettre une réduction de 25 % de l'utilisation de l'eau liée au lavage de la vaisselle dans les foyers d'Amérique du Nord d'ici 2030. La marque prévoit de respecter cet engagement grâce à une combinaison d'innovation en matière de produits et d'éducation auprès des consommateurs, pour permettre aux ménages d'économiser de l'eau, de l'énergie et du temps. Par exemple, le vaporisateur à vaisselle Dawn Powerwash peut aider les gens à économiser jusqu'à 450 litres d'eau par semaine*. De plus, le vaporisateur à vaisselle Dawn Powerwash est doté d'un embout vaporisateur réutilisable qui permet aux utilisateurs d'utiliser 55 % moins de plastique à chaque recharge, comparativement à l'achat d'une bouteille avec pulvérisateur fixé. Juste en 2020, ce modèle de recharge a permis d'économiser 400 tonnes métriques de plastique.

P&G a déjà fait des progrès dans ses démarches concernant la durabilité en achetant 97 % d'énergie renouvelable dans ses sites de fabrication, en augmentant l'efficacité énergétique de l'eau de 25 % dans la fabrication des produits et en fabriquant des produits dans des sites n'envoyant aucun déchet de production vers des sites d'enfouissement. Dawn s'engage à poursuivre ses efforts en matière de durabilité des emballages en ayant recours à des emballages recyclables à grande échelle ou réutilisables d'ici 2025.

« Chez Dawn, nous nous engageons à développer des produits de qualité supérieure qui répondent aux besoins en évolution de notre planète et qui permettent aux gens de créer un effet positif sur l'environnement, en commençant dans leur maison », a déclaré Guerin McClure, vice-président, produits pour la vaisselle en Amérique du Nord chez Procter & Gamble. « Nos objectifs ambitieux en matière de préservation de la faune et de durabilité reflètent notre engagement historique et notre engagement futur à réduire notre empreinte, à préserver les ressources naturelles et à faire notre part pour laisser le monde que nous partageons avec la faune en meilleur état que celui dans lequel nous l'avons trouvé. »

Dawn encourage tout le monde à se joindre à sa mission de longue date de protéger et de prendre soin des oiseaux et des mammifères marins, et de commencer par de petits changements à la maison qui permettent aux gens d'utiliser moins d'eau lorsqu'ils lavent la vaisselle et de réutiliser et recycler de façon responsable les emballages.

« Les gens sous-estiment souvent l'immense effet que leurs gestes quotidiens peuvent avoir sur l'environnement et sa faune », a déclaré le Dr Jeff Boehm, président-directeur général de The Marine Mammal Center. « En apportant de petits changements néanmoins importants à la maison, nous pouvons commencer à créer un monde plus propre pour la faune, ensemble. »

* Parmi ceux qui font fonctionner le robinet en continu, suivez les instructions Powerwash et utilisez de l'eau uniquement pour mouiller une éponge et rincer après le nettoyage.

À propos de Dawn

Dawn, le détergent à vaisselle le plus populaire en Amérique du Nord *, aide les gens à nettoyer depuis 1972. Bien que la plupart des gens connaissent Dawn comme le savon à vaisselle qui élimine le mieux la graisse dans l'évier, c'est aussi l'arme secrète ultime pour nettoyer les dégâts graisseux dans toute la maison. Pour en savoir plus sur la gamme de produits Dawn, y compris le vaporisateur à Dawn Powerwashtm, visitez le site https://dawn-dish.ca/fr-ca. * Selon les ventes. Nielsen Syndicated Catégorie LDL Total aux É.-U. xAOC en $ et ventes unitaires des 52 dernières semaines se terminant le 4 janvier 2020

À propos de Procter & Gamble

P&G sert les consommateurs du monde entier avec l'une des plus solides gammes de marques de confiance, de qualité et de leadership, y compris Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®, Head & Shoulders®, Lenor®, Olay®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®, Tide®, Vicks® et Whisper®. Les activités de la communauté de P&G sont réparties dans près de 70 pays dans le monde. Veuillez consulter le site http://www.pg.ca/ pour obtenir les dernières nouvelles et des renseignements sur P&G et ses marques.

À propos d'International Bird Rescue

International Bird Rescue est un organisme de conservation mondiale des oiseaux dans un monde en évolution. Depuis 1971, Bird Rescue est intervenu dans plus de 250 déversements de pétrole et autres urgences fauniques, prenant soin de plus de 160 000 oiseaux sur six continents. Avec des centres d'intervention en cas de crise à San Francisco, à Los Angeles et à Anchorage, l'organisme se spécialise dans la préparation et l'intervention en cas d'urgence, les soins quotidiens des oiseaux aquatiques et la recherche scientifique. Les innovations sont partagées dans le monde entier pour inspirer la prochaine génération de spécialistes de la faune. Bird Rescue vise à donner une voix aux oiseaux aquatiques par le biais de démarches entourant la conservation, la défense des droits et les connaissances sur la faune qui renforcent l'empathie et encouragent l'action.

Pour en savoir plus, veuillez visiter le site www.birdrescue.org et suivez-nous sur Facebook, Instagram et Twitter.

À propos de The Marine Mammal Center

The Marine Mammal Center est un chef de file mondial en matière de santé, de science et de conservation des mammifères marins, et est le plus grand hôpital pour les mammifères marins au monde. En tant que principal contributeur au groupe mondial de la recherche et des connaissances sur la médecine des mammifères marins et la santé océanique, le centre génère des résultats de recherche et des résultats scientifiques à des volumes comparables à ceux des établissements universitaires les plus importants et est fier de recueillir et de fournir des données de recherche ouvertes qu'on peut consulter, réutiliser et redistribuer gratuitement. Les programmes d'enseignement et de formation du centre fonctionnent à l'échelle mondiale; leur siège social se trouve à Sausalito, en Californie. Le centre a secouru plus de 24 000 mammifères marins sur 965 km (600 miles) de zone de sauvetage autorisée le long de la côte californienne et de la grande île d'Hawaï. La mission du centre est de faire progresser la conservation des océans à l'échelle mondiale en effectuant des démarches de sauvetage et de réadaptation des mammifères marins, de recherche scientifique et d'éducation.

Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter MarineMammalCenter.org. Suivez-nous sur Facebook, Instagram et Twitter.

1 Procter & Gamble. (2021). Le programme « Notre planète, notre maison » de P&G montre comment les petits gestes à la maison peuvent faire une grande différence pour notre planète. Businesswire. https://www.businesswire.com/news/home/20210420006152/fr/

Communiqué envoyé le 12 avril 2022 à 16:45 et diffusé par :