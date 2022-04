Airbiquity étend son offre de services pour aider les constructeurs automobiles à gérer l'explosion des données des véhicules connectés





DATAmatic Suite s'appuie sur le succès de la solution populaire de gestion logicielle OTAmatic et plus de 20 ans d'expertise en développement et déploiement de programmes Airbiquity

SEATTLE, 12 avril 2022 /PRNewswire/ -- Airbiquity ®, un leader mondial des services de véhicules connectés, a lancé aujourd'hui DATAmatic®, une suite de solutions de gestion des données à la périphérie pour répondre au besoin croissant de services et d'outils qui aident les constructeurs automobiles à gérer et à monétiser les données des véhicules connectés. La suite comprend la plateforme de données Edge DATAmatic et l'enregistreur de données Edge DATAmatic.

Les données générées par les véhicules connectés augmentent de manière exponentielle en termes de volume, de diversité et de valeur économique pour les constructeurs automobiles. Bien qu'elle offre une opportunité inexploitée d'alimenter de nouvelles fonctionnalités de véhicules et de personnaliser davantage les services aux consommateurs et les expériences de conduite, cette tendance crée également de nouveaux défis importants en matière de gestion des données pour les constructeurs automobiles. En réalité, McKinsey prévoit que 95 % des véhicules neufs vendus dans le monde en 2030 seront connectés, contre 50 % aujourd'hui, et que la valeur de monétisation de ces données pourrait atteindre 400 milliards de dollars. De plus, l'évolution continue de la technologie et des fonctionnalités automobiles, comme les transmissions électriques et la conduite autonome, dépendra de l'accès en temps réel aux données et aux analyses intégrées au véhicule à la « périphérie » et non intégrées dans le cloud.

La suite DATAmatic fournit des solutions sécurisées conçues pour aider les constructeurs automobiles à relever leurs défis en matière de données et à se tourner vers l'avenir en toute confiance. L'offre de gestion des données la plus robuste d'Airbiquity, la plateforme de données Edge DATAmatic, est une solution et un ensemble d'outils complets conçus pour les constructeurs automobiles qui souhaitent tirer pleinement parti de la puissance de l'analyse à la périphérie en développant et en déployant de manière dynamique et efficace des modules d'analyse à la périphérie tout en obtenant un mélange optimisé d'informatique intégrée et non intégrée. L'enregistreur de données Edge DATAmatic permet une consignation dynamique des données, à la fois flexible et efficace, pour les analyses intégrées à la périphérie et basées sur le cloud.

Plateforme de données Edge DATAmatic

Tire parti d'un environnement hybride de périphérie et de cloud pour donner aux constructeurs automobiles le contrôle dont ils ont besoin tout au long du cycle de vie de la gestion des données

Fournit un environnement de développement de modules analytiques et une capacité de déploiement à la fois sécurisés et sophistiqués

Prend en charge une variété d'architectures électriques traditionnelles et distribuées facilitant l'intégration dans les plateformes, les systèmes et les composants des véhicules automobiles

Fournit un environnement d'exécution résilient, permettant la portabilité des modules analytiques tout en assurant une utilisation appropriée des ressources de l'équipement cible

Enregistreur de données Edge DATAmatic

Configure de manière dynamique les données enregistrées, la fréquence et les conditions

Maximise la disponibilité des ensembles de données pour l'analyse tout en réduisant les coûts de transmission des données

Conçu et optimisé pour fonctionner avec des calculateurs à ressources limitées, facilitant ainsi l'intégration dans les plateformes, les systèmes et les composants des véhicules automobiles

« Nous nous sommes entretenus avec des dizaines de constructeurs automobiles et avons validé leur besoin de résoudre les défis croissants en matière de génération et de fourniture de données d'une manière qui crée de la valeur pour leur entreprise et leurs clients », a déclaré Kamyar Moinzadeh, président-directeur général d'Airbiquity. « Nous avons relevé le défi de la gestion logicielle en direct avec OTAmatic, et maintenant avec DATAmatic, nous fournissons des solutions et des outils de gestion des données de pointe que nos clients du secteur automobile peuvent utiliser pour lancer de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux services de véhicules qui leur donneront un avantage concurrentiel. »

Pour en savoir plus sur DATAmatic, cliquez ici . Pour en savoir plus sur Airbiquity, consultez le site www.airbiquity.com .

À propos d'Airbiquity

Airbiquity® est un leader mondial des services de véhicules connectés et un pionnier dans le développement et l'ingénierie de la technologie télématique automobile. À l'avant-garde de l'innovation automobile, Airbiquity développe la technologie logicielle et les services cloud de véhicules connectés les plus avancés du secteur. En collaboration avec Airbiquity, les constructeurs automobiles et les fournisseurs de véhicules automobiles ont déployé des programmes de services de véhicules connectés hautement évolutifs, gérables et sécurisés pour des millions de véhicules dans plus de 60 pays à travers le monde. Pour en savoir plus sur Airbiquity, consultez le site web www.airbiquity.com ou participez à la conversation @Airbiquity .

Contact :

