Arctic Blue Beverages remporte une nouvelle victoire à San Francisco : « Un résultat d'exception ».





Les produits de la société de boissons finlandaise Arctic Blue Beverages ont gagné leurs lettres de noblesse à la prestigieuse San Francisco World Spirit Competition (SFWSC). Les gins les plus récents de la société, Arctic Blue Legacy Gin et Arctic Blue Gin Rose, ont remporté deux médailles d'or. La médaille d'argent a été attribuée à la liqueur d'avoine innovante, Arctic Blue Oat.

« Bien que nous sachions que nos produits se classent parmi les meilleurs en matière de saveur et de qualité au niveau mondial, ce résultat montre tout de même un score écrasant pour un acteur relativement modeste sur le marché mondial de l'alcool », se réjouit Valtteri Eroma, CEO d'Arctic Blue Beverages.

« Le développement de nouveaux produits passe toujours par un travail d'équipe, mais le rôle essentiel pour obtenir la saveur des produits Arctic Blue revient à notre maître-distillateur Asko Ryynänen, récompensé au niveau international. Avec Asko, nous avons développé un processus agile capable de transformer efficacement les idées en produits primés, et nous en voyons le fruit aujourd'hui », ajoute Valtteri.

Arctic Blue Legacy est un gin vieilli en fût, vendu dans une bouteille unique au monde et conçue par Timo Sarpaneva. Le produit cible la catégorie ultra-premium et est emballé dans un prestigieux paquet cadeau en bois artisanal. Il a déjà reçu la plus haute distinction à l'International Wine and Spirit Competition (IWSC) avec une médaille d'or et 95 points en 2021.

Arctic Blue Gin Rose permet l'entrée de la société dans la catégorie en pleine expansion des gins roses. Le profil de saveur est similaire à celui d'Arctic Blue Gin avec des notes de pétales de rose à la cannelle, plusieurs fois récompensé, tant au niveau du parfum que de la saveur. Sa belle couleur rouge provient des myrtilles finlandaises.

Arctic Blue Oat est la première liqueur d'avoine à base de gin au monde, lancée il y a un an. Elle a déjà été récompensée par une médaille de bronze à l'International Wine and Spirit Competition (IWSC) en 2021.

« D'après notre expérience acquise avec les récompenses précédentes, cela va booster les ventes de nos nouveaux produits ainsi que de nos produits actuels comme Arctic Blue Oat. Par conséquent, immédiatement après avoir entendu les informations préliminaires, nous avons travaillé d'arrache-pied pour pouvoir augmenter la capacité de production de nos produits à la distillerie », déclare Valtteri Eroma.

Les produits d'Arctic Blue Beverages ont déjà connu le succès lors de la compétition du SFWSC. Par exemple, en 2019, Arctic Blue Navy Strength Gin a remporté les prix « Double Gold » et « Best in Show » lors des World Spirits Awards à San Francisco.

Récompenses pour les gins Arctic Blue Beverages en 2022 :

DOUBLE MÉDAILLE D'OR, Arctic Blue Gin Rose (catégorie des gins aromatisés)

DOUBLE MÉDAILLE D'OR, Arctic Blue Legacy Gin (Catégorie gin vieilli en fût)

MÉDAILLE D'ARGENT, Arctic Blue Oat, Finlande (catégorie autres liqueurs)

