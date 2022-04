Andersen Global renforce sa plateforme en Afrique grâce à l'intégration du cabinet collaborateur iSHARA en Tanzanie





Andersen Global renforce sa présence en Afrique grâce à un accord de collaboration avec ISHARA Consulting Limited (iSHARA), cabinet de services de conseils fiscaux et commerciaux en Tanzanie.

Créé en 2012 et dirigé par les administrateurs Olive Mosha et Isaac Saburi, iSHARA est spécialisé dans la prestation de capacités multiservices axées sur la conformité et le conseil en matière fiscale, la restructuration, et la comptabilité, ajoutées à de nombreux autres services fiscaux et comptables. L'équipe du cabinet, composée de plus de 20 professionnels, opère à Dar es-Salaam, et travaille aux côtés de clients locaux et internationaux afin d'identifier la cause de problématiques fiscales complexes, et fournir des solutions de premier ordre.

« Nous mettons en oeuvre notre connaissance approfondie du marché et nos compétences d'experts, en vue de résoudre les principales problématiques rencontrées par nos clients aussi bien au niveau local qu'international », a déclaré l'administratrice Olive Mosha. « Notre collaboration avec Andersen Global renforce les ressources de notre cabinet, et nous permet d'évoluer au sein d'un environnement commercial en constante évolution, afin d'offrir des solutions intégrées dans le monde entier. »

« Non seulement les capacités d'iSHARA complètent notre plateforme sur le marché, mais sa volonté de bâtir un cabinet assurant un service irréprochable et homogène s'inscrit parfaitement dans la vision de notre organisation », a déclaré Mark Vorsatz, président d'Andersen Global et PDG d'Andersen. « Le cabinet constitue un ajout important, à l'heure où nous nous attachons à maintenir notre présence dans la région, et fournir ainsi à notre clientèle une couverture à la fois vaste et synergique à travers le monde. »

Andersen Global est une association internationale de cabinets membres juridiquement indépendants et distincts, composés de professionnels de la fiscalité et du droit, basés dans le monde entier. Établi en 2013 par le cabinet membre américain Andersen Tax LLC, le cabinet Andersen Global compte aujourd'hui plus de 10 000 professionnels à travers le monde, et jouit d'une présence sur plus de 337 sites, par le biais de ses cabinets membres et cabinets collaborateurs.

