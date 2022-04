Prix Lionel Gelber 2022 décerné à Carter Malkasian pour son ouvrage The American War in Afghanistan : A History





munkschool.utoronto.ca/gelber | @gelberprize | #GelberPrize

The American War in Afghanistan : A History a été choisi comme le meilleur ouvrage de non-fiction sur les affaires internationales de cette année

a été choisi comme le meilleur ouvrage de non-fiction sur les affaires internationales de cette année Le Prix Lionel Gelber est décerné chaque année par un jury international, en partenariat avec la Munk School of Global Affairs & Public Policy de l'Université de Toronto et le magazine Foreign Policy

est décerné chaque année par un jury international, en partenariat avec la of Global Affairs & Public Policy de l'Université de et le magazine Foreign Policy Photos de l'auteur et le livre disponibles sur demande

TORONTO et WASHINGTON, 12 avril 2022 /PRNewswire/ -- Judith Gelber, présidente du conseil d'administration du Prix Lionel Gelber, a annoncé aujourd'hui que le lauréat du Prix Lionel Gelber 2022 est The American War in Afghanistan: A History de Carter Malkasian et publié par Oxford University Press.

L'ouvrage primé est un récit de la plus longue guerre de l'Amérique, rédigé par l'un des plus éminents universitaires et professionnels du monde. « Tirant parti de sa connaissance approfondie du pays et de sa population, Carter Malkasian nous aide à donner un sens aux forces politiques, militaires et sociétales complexes qui ont façonné le conflit pendant deux décennies », a déclaré Janice Gross Stein, présidente du jury. « The American War in Afghanistan présente une histoire vraiment complète et passionnante de l'intervention américaine, depuis les premiers jours de l'opération Enduring Freedom jusqu'à la résurgence des talibans après le retrait des forces américaines du pays. Un livre magnifiquement écrit et d'une importance capitale. »

Le Prix Lionel Gelber est décerné chaque année au meilleur ouvrage de non-fiction en anglais sur les affaires étrangères qui cherche à approfondir le débat public sur des questions internationales importantes. Le prix est décerné chaque année par la Munk School of Global Affairs & Public Policy de l'Université de Toronto, en partenariat avec le magazine Foreign Policy.

L'ouvrage primé a été sélectionné parmi une liste de présélection où figuraient également How to End a Plague: America's Fight to Defeat AIDS in Africa par Emily Bass (Public Affairs/Hachette Book Group); The Long Game: China's Grand Strategy to Displace American Order par Rush Doshi (Oxford University Press); Doom : The Politics of Catastrophe par Niall Ferguson (Penguin Press) ; et In the Midst of Civilized Europe: The Pogroms of 1918-1921 and the Onset of the Holocaust écrit par Jeffrey Veidlinger (HarperCollins).

Le Prix Lionel Gelber 2022 a été choisi par la présidente du jury, Janice Stein (Toronto), Janine di Giovanni (New York), Francis J. Gavin (Washington), James Goldgeier (Washington) et Doug Saunders (Toronto).

À propos de l'auteur

Carter Malkasian a été conseiller spécial pour la stratégie du président du comité des chefs d'état-major, le général Joseph Dunford, de 2015 à 2019. Il possède une vaste expérience du travail en Afghanistan grâce à de nombreux déploiements dans tout le pays. Les près de deux ans qu'il a passés dans le district de Garmser, dans la province de Helmand, en Afghanistan, en tant qu'agent politique du département d'État et chef de l'équipe de stabilisation du district, constituent le point culminant de son travail. Il est l'auteur de War Comes to Garmser: Thirty Years of Conflict on the Afghan Frontier (Oxford University Press) et de Illusions of Victory: The Anbar Awakening and the Rise of the Islamic State (Oxford). Malkasian est titulaire d'un doctorat en histoire obtenu à l'université d'Oxford et parle couramment le pachto.

L'événement

FP Dialogue reçoit le lauréat du Prix Lionel Gelber de cette année

Suite à l'annonce du Prix Lionel Gelber 2022, rejoignez le lauréat de cette année, Carter Malkasian, le mardi 10 mai 2022 à 10h00 (heure de l'Est) pour un événement en ligne présenté par le magazine Foreign Policy et la Munk School de l'Université de Toronto. FP Dialogue accueillera l'auteur Carter Malkasian pour une conversation avec Janine di Giovanni de Foreign Policy et la présidente du jury Janice Stein, et pour une séance de questions-réponses avec le public.

Inscrivez-vous ici : https://foreignpolicy.zoom.us/webinar/register/8016494258339/WN_2-YGMH0aS2unagKeBl9exQ

L'ouvrage primé

The American War in Afghanistan: A History de Carter Malkasian et publié par Oxford University Press

La guerre américaine en Afghanistan, qui a débuté en 2001, aura été le plus long conflit armé de l'histoire du pays. Dans The American War in Afghanistan, Carter Malkasian présente le premier récit complet de l'ensemble du conflit. Malkasian est à la fois une éminente autorité académique en la matière et un professionnel expérimenté, ayant passé près de deux ans à travailler dans la campagne afghane et ayant ensuite été le conseiller principal du général Joseph Dunford, commandant militaire américain en Afghanistan, puis président du comité des chefs d'état-major. S'appuyant sur une connaissance approfondie du terrain, sur sa maîtrise du pachto et sur l'examen de documents de source primaire, Malkasian passe en revue les multiples phases de la guerre : l'invasion de 2001 et les années suivantes, la faible présence américaine lors de l'invasion de l'Irak en 2003, la résurgence des talibans en 2006, la recrudescence de l'ère Obama, et les diverses réorientations de la stratégie et de l'affectation des forces à partir de 2011, pour aboutir aux pourparlers de paix de 2018-2020. Malkasian a vécu une grande partie de ces événements et s'appuie sur ses propres expériences pour présenter un point de vue unique sur cette guerre. L'issue finale après le départ des États-Unis est par nature imprévisible étant donné la multitude d'acteurs en présence, mais une chose est sûre : la guerre ne s'est pas déroulée comme les États-Unis l'avaient espéré. Bien que le chef d'Al-Qaida, Oussama Ben Laden, ait été tué et qu'aucune attaque majeure n'ait été perpétrée contre le territoire américain après 2001, les États-Unis n'ont pas été en mesure de mettre fin à la violence ou de transférer la guerre aux autorités afghanes, qui ne pouvaient survivre sans le soutien militaire américain. The American War in Afghanistan explique pourquoi la guerre a eu une issue aussi décevante.

Avisé et complet, The American War in Afghanistan dresse un portrait vraiment saisissant du conflit dans toutes ses phases, et restera le récit qui fera autorité dans les années à venir.

À propos du Prix Lionel Gelber :

Le Prix Lionel Gelber a été fondé en 1989 par le diplomate canadien Lionel Gelber. Le lauréat se voit remettre une récompense de 15 000 dollars. Le prix est décerné chaque année par la Munk School of Global Affairs & Public Policy de l'Université de Toronto, en partenariat avec le magazine Foreign Policy.

Site Web du Prix Lionel Gelber : https://munkschool.utoronto.ca/gelber/

Suivez-nous sur Facebook et Twitter : @gelberprize

Participez à la conversation : #GelberPrize

Contact presse : Lani Krantz, lani.krantz@utoronto.ca, (647) 407-4384 (sms de préférence)

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1794473/The_Lionel_Gelber_Prize_2022_Lionel_Gelber_Prize_awarded_to_Cart.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1794601/The_Lionel_Gelber_Prize_2022_Lionel_Gelber_Prize_awarded_to_Cart.jpg

Communiqué envoyé le 12 avril 2022 à 16:05 et diffusé par :