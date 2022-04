Intelsat prend en charge les programmateurs avec Cloud Connect Media





Intelsat, opérateur du plus grand réseau satellitaire et terrestre intégré au monde et l'un des principaux fournisseurs de connectivité en vol (IFC) - a annoncé aujourd'hui sa toute dernière offre de services : Cloud Connect Media, une solution de connectivité qui fournit aux programmateurs une passerelle sécurisée entre le réseau IntelsatOne Media et Amazon Web Services (AWS).

Cloud Connect Media est une solution conçue pour offrir aux fournisseurs de contenu une passerelle privée, dédiée et sécurisée entre AWS et le réseau mondial de distribution de médias d'Intelsat. Intelsat est un partenaire AWS Select dans le réseau de partenaires AWS (APN).

Cette collaboration est en mesure d'apporter aux clients des médias d'Intelsat un moyen plus efficace de se connecter à leur playout, à leur montage vidéo et aux ressources supplémentaires qu'ils utilisent dans le cloud tout en continuant à accéder au réseau média IntelsatOne pour la distribution centralisée et les services gérés, notamment la liaison montante et/ou descendante vers des satellites et téléports clés, la colocalisation, et bien plus encore.

C-SPAN, le réseau d'affaires publiques à but non lucratif offrant aux Américains un accès non filtré aux procédures du gouvernement fédéral, sera le premier client d'Intelsat à utiliser Cloud Connect Media pour ajouter de la résilience et de la fiabilité à ses flux de travail linéaires. C-SPAN et Intelsat sont des partenaires de longue date qui stimulent l'innovation dans le secteur des médias, et cette tendance se poursuit avec Cloud Connect Media.

« Le déploiement de Cloud Connect Media par Intelsat permet à C-SPAN d'achever sa transition vers une configuration de cloud totale en fournissant une passerelle rapide et fiable de notre liaison ascendante directement vers Amazon Web Services, qui dispose de la connectivité la plus récente », a déclaré Roxane Kerr, vice-présidente de la technologie de C-SPAN.

« La capacité d'envoyer et de recevoir du contenu média en toute sécurité depuis le cloud, tout en conservant une fiabilité de distribution de niveau radiodiffusion, est devenue une priorité pour bon nombre de nos clients médias », a déclaré Bill O'Hara, vice-président et directeur général de Media Business chez Intelsat. « Cloud Connect Media utilise AWS pour permettre à nos clients d'accéder à leurs services cloud tout en étant en mesure d'utiliser le réseau Intelsat, leader du secteur, et notre gamme complète de services gérés des médias pour la distribution vidéo régionale et mondiale ».

Outre l'avancement des services médias, les clients d'Intelsat qui utilisent des services de connectivité pour les entreprises et l'aviation commerciale, et qui ont également besoin d'une connectivité sécurisée dédiée à leurs services cloud, pourront profiter d'AWS Direct Connect.

« AWS Direct Connect peut soutenir la mission d'Intelsat avec une connexion à faible latence, sécurisée et privée au réseau mondial AWS », a déclaré Clint Crosier, directeur des solutions aérospatiales et satellitaires chez AWS. « La vitesse et l'agilité d'AWS correspondent parfaitement pour permettre à Intelsatde répondre aux attentes des clients en matière de connectivité et de communication mondiales rapides et fiables ».

Cloud Connect Media élargit les capacités de Cloud Connect d'Intelsat, lancé en 2020 avec une connectivité cloud sécurisée disponible pour les clients du réseau mondial FlexEnterprise. Alors que les entreprises continuent d'intégrer des services cloud dans leurs opérations, le portefeuille Cloud Connect regroupera les capacités des partenaires cloud et des réseaux mondiaux d'Intelsat pour permettre de nouveaux services et élargir les avantages et le champ d'application du cloud dans le monde entier.

Cloud Connect Media est actuellement disponible aux États-Unis et en Europe.

