H2O Innovation conclut une entente pour acquérir les actifs de Leader Evaporator Co., Inc., renforçant ainsi sa position dans l'industrie acéricole





QUÉBEC, 12 avr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- (TSX : HEO) ? H 2 O Innovation inc. (« H 2 O Innovation » ou la « Société ») a le plaisir d'annoncer qu'une lettre d'intention contraignante a été conclue dans le cadre de l'acquisition des activités de Leader Evaporator Co., Inc. (« Leader »). Leader vend de l'équipement et des produits acéricoles depuis plus de 130 ans à des acériculteurs situés principalement aux États-Unis. La marque se positionne comme l'alliance parfaite entre tradition et qualité.



H 2 O Innovation, à travers sa ligne d'affaires acéricole, est déjà un joueur important de l'industrie acéricole depuis les 30 dernières années, en fabriquant et vendant des équipements pour la fabrication du sirop d'érable aux producteurs situés tant au Canada qu'aux États-Unis. La Société se distingue par sa capacité à développer et à fabriquer des solutions et des produits innovateurs, grâce à son expertise en filtration membranaire, dans son usine de 81 390 pi2 située à Ham-Nord, au Québec. La ligne d'affaires acéricole d'H 2 O Innovation a également été parmi les premières de l'industrie à introduire la technologie H 2 O-Smartrek, fournissant une intelligence précise pour optimiser la collecte de l'eau d'érable, le suivi à distance et le contrôle d'une production acéricole complète.

Cette transaction devrait permettre à H 2 O Innovation d'augmenter sa part de marché dans l'industrie acéricole, principalement aux États-Unis, de solidifier sa position de manufacturier d'équipements et de produits de l'érable, et d'étendre ses capacités de fabrication avec une installation additionnelle de 103 780 pi2 située dans la ville de Swanton, au Vermont. De plus, H 2 O Innovation ajoutera 53 distributeurs et revendeurs à son réseau de distribution actuel de près de 50 distributeurs. Par cette transaction, H 2 O Innovation héritera de l'expertise, du talent et du savoir-faire manufacturier de plus de 50 employés travaillant à l'usine de Swanton.

La transaction devrait être finalisée d'ici le 1er juillet 2022 et est soumise à des conditions de clôture habituelles pour ce type de transaction. La transaction sera financée à même les liquidités disponibles de la Société et/ou les facilités de crédit existantes.

« Cette transaction s'intègre parfaitement à la ligne d'affaires acéricole d'H 2 O Innovation alors que nous prévoyons déjà de multiples synergies de ventes. Nous envisageons de nous associer aux clients de Leader pour continuer à bâtir une entreprise de grande valeur, qui honore l'héritage de Leader, et ainsi devenir l'un des acteurs les plus importants de l'industrie acéricole. La transaction contribuera également à consolider la fidélisation de la clientèle et à créer des revenus récurrents supplémentaires. L'acquisition devrait augmenter les revenus provenant des équipements et produits acéricoles d'environ 60% à 70% et permettre à H 2 O Innovation d'étendre ses capacités de fabrication pour répondre à la demande croissante de l'industrie acéricole », a déclaré Frédéric Dugré, président et chef de la direction d'H 2 O Innovation.

« Nous sommes très heureux de cette transaction, car elle capitalise sur l'héritage historique de Leader en matière de qualité et d'innovation, tout en positionnant Leader comme une marque véritablement internationale, et lui offrant les ressources et la capacité de devenir le leader du marché acéricole, d'ici quelques années. Les synergies entre les lignes de produits Leader et H 2 O Innovation et l'harmonie de nos cultures d'entreprise en font un complément parfait. Et alors que le secteur de l'acériculture s'apprête à connaître un important cycle de croissance, cette transaction met Leader et H 2 O Innovation sur la voie d'une très forte décennie de croissance », a ajouté Jeff Smith, président de Leader.

Énoncés prospectifs

Certains énoncés figurant dans le présent communiqué de presse relatif aux activités et aux opérations d'H 2 O Innovation ainsi que dans d'autres communications publiées par la Société décrivant de manière plus générale les objectifs, projections, estimations, attentes ou prévisions de la direction peuvent constituer des énoncés prospectifs au sens de la législation sur les valeurs mobilières. Ces énoncés prospectifs incluent, mais sans s'y limiter, la réalisation de la transaction décrite dans les présentes, les effets de l'intégration de l'entreprise acquise et la capacité à réaliser les synergies projetées. Les énoncés prospectifs concernent l'analyse et toute autre information basée sur la prévision de résultats, de rendement et de réalisations futurs ainsi que l'estimation de montants qu'il est actuellement impossible de déterminer. Ces énoncés prospectifs, formulés d'après les attentes actuelles de la direction, sont assujettis à certains risques et incertitudes, connus ou non, qui peuvent faire en sorte que les résultats, le rendement et les réalisations actuels et futurs de la Société diffèrent substantiellement des résultats indiqués par ces énoncés prospectifs. Ces risques et incertitudes sont décrits dans la notice annuelle de la Société datée du 27 septembre 2021 disponible sur SEDAR (www.sedar.com).

À propos d'H 2 O Innovation

L'innovation est dans notre nom et c'est ce qui anime l'organisation. H 2 O Innovation est une société qui offre des solutions de traitement d'eau complètes et qui se concentre sur la fourniture des meilleures technologies et services à ses clients. Les activités de la Société reposent sur trois piliers: i) les technologies de traitement d'eau et services (WTS) appliquent les technologies membranaires et l'expertise en ingénierie pour fournir des équipements et des services de traitement d'eau, d'eaux usées et de réutilisation d'eau aux clients municipaux et industriels, ii) les produits de spécialité (SP) sont un ensemble d'entreprises qui fabriquent et fournissent une gamme complète de produits chimiques de spécialité, de consommables et de produits spécialisés pour l'industrie mondiale du traitement d'eau, et iii) l'opération et la maintenance (O&M) fournissent des opérations contractuelles et des services associés pour les systèmes de traitement d'eau et d'eaux usées. Grâce à l'innovation, nous nous efforçons de simplifier le traitement d'eau. Pour plus d'informations, visitez www.h2oinnovation.com.

