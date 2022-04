Les employés souhaitent le meilleur des deux mondes : une nouvelle étude de Condeco révèle les facettes essentielles du travail hybride, que les dirigeants d'entreprise doivent prendre en compte





Condeco, leader mondial en logiciels de planification des espaces de travail, a annoncé aujourd'hui les résultats de sa nouvelle étude, qui révèle l'importance d'instaurer un lieu de travail comprenant et respectant les besoins des employés et plaçant en son centre les opportunités de travail hybride. Selon les résultats de l'étude, la compréhension des capacités hybrides conduit à de meilleures recommandations de la part des employés, ainsi qu'à leur épanouissement au travail, et démontre que lorsqu'il s'agit de recommander leur entreprise, les employés hybrides peuvent être les meilleurs porte-parole.

Le fait de permettre un meilleur équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée apparaît comme l'un des principaux avantages du travail hybride selon la nouvelle étude de Condeco, qui démontre un lien direct entre la satisfaction des employés et l'amélioration de leur bien-être mental et émotionnel. Constat significatif, plus d'un tiers des employés interrogés ont expliqué qu'un modèle de travail hybride avait impacté positivement leur santé mentale et physique.

« Chacun attend de son travail quelque chose de différent, mais nous observons clairement que quasiment personne ne souhaite retourner travailler à temps plein au bureau », a déclaré Paul Statham, PDG et fondateur de Condeco. « Nous savons tous aujourd'hui que les modèles hybrides sont essentiels pour assurer un sain équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée, mais la manière dont chaque employeur agira sur la base de cette prise de conscience sera déterminante quant à l'épanouissement de ses employés au sein de l'entreprise. Il ne s'agit pas de dire que le bureau serait obsolète. Au contraire, il demeure un lieu crucial de collaboration et d'échange entre les employés. Les dirigeants d'entreprise désireux d'offrir le meilleur des deux mondes à leurs employés doivent trouver le moyen de transformer leurs bureaux afin qu'ils ne soient plus seulement un lieu sur lequel les employés doivent se rendre, mais un lieu sur lequel les employés aiment se rendre. »

« La nécessité que soient mis en place les bons outils numériques se démarque comme l'un des aspects les plus importants sur lesquels veiller pour le travail hybride », a poursuivi Lynda Lowe, directrice marketing chez Condeco. « Les différentes générations ont toutefois différentes définitions de ce que sont les "bons outils". » Cette étude révèle clairement les principaux obstacles au travail hybride, et démontre que de nombreux employés n'estiment pas à ce jour que leur entreprise utilise les bons outils pour le travail hybride. »

Condeco a interrogé 1 500 employés d'aujourd'hui afin de sonder les comportements vis-à-vis du travail hybride, ainsi que la manière dont ces impressions impactent l'adaptation des entreprises au futur monde du travail. Principales conclusions :

Les employés hybrides sont des employés heureux ? et sont également vos employés les plus fidèles

62 % des répondants se sont déclarés satisfaits de leur planning de travail hybride actuel ? et la promotion d'une culture de travail propice au bonheur permet aux employeurs d'attirer et de conserver les meilleurs talents.

Les employés hybrides sont les plus susceptibles de recommander leur entreprise, 63 % des répondant affirmant qu'ils recommanderaient leur entreprise comme une destination idéale de travail.

Près de la moitié des employés de retour à temps plein au sein de leurs bureaux souhaiteraient davantage de travail hybride, ce que ne semblent pas envisager les employeurs en difficulté face à la « Grande démission ».

Le travail hybride impacte positivement la santé mentale, mais il reste encore une marge d'amélioration

34 % des répondants estiment que le travail hybride impacte positivement leur santé mentale et physique, seulement 11 % rapportant un effet négatif.

69 % des employés hybrides pensent que leur employeur prend en considération le bien-être émotionnel et mental des employés.

Le plus grand avantage du travail hybride réside dans un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée, tandis que le manque d'environnement social qu'offre le travail au bureau est présenté comme le principal obstacle du travail à distance.

Les technologies constituent la colonne vertébrale du travail hybride ? Or, seulement la moitié des employés d'aujourd'hui disposent des bons outils

Les entreprises ont compris l'opportunité du travail hybride ? 78 % des dirigeants estiment que leur entreprise a été harmonisée grâce au travail hybride, et 80 % des dirigeants ont confiance en leurs employés pour accomplir le travail.

Le fait de disposer des bons outils numériques est identifié comme le principal besoin pour permettre le travail hybride, mais seulement 51 % des employés estiment que leur entreprise utilise les bons outils pour soutenir un travail flexible, et seulement 50 % des répondants jugent que leur entreprise est ouverte aux retours de commentaires sur son ensemble d'outils numériques.

Les entreprises s'efforcent de trouver le meilleur moyen de faire revenir leurs employés au bureau de manière flexible. Pour assurer collaboration et haut niveau de productivité, les employeurs doivent considérer les technologies du lieu de travail comme la colonne vertébrale de leur stratégie.

Dans le cadre d'une plus large campagne de marketing, qui aborde l'actuelle évolution culturelle des entreprises, Condeco lance aujourd'hui un nouveau court-métrage mettant en lumière le fossé générationnel apparu depuis la pandémie, et soulignant avec légèreté l'importance de travailler pour un employeur qui comprenne et respecte les besoins des employés. Vous pouvez visionner la vidéo en intégralité ici.

Pour télécharger l'étude complète de Condeco, accompagnée de statistiques supplémentaires et de la méthodologie, rendez-vous sur : https://www.condecosoftware.com/modern-workplace/research/attitudes-to-hybrid-working-report-2022/.

À propos de Condeco

Condeco est le leader mondial dans le domaine des solutions d'espaces de travail au niveau de l'entreprise. Notre logiciel est conçu pour offrir à chacun les outils essentiels à une expérience fluide de bout en bout au sein des bureaux d'aujourd'hui. En conférant aux individus un contrôle sur le travail flexible, nous apportons la certitude dont chacun a besoin, permettons la collaboration à laquelle aspirent les équipes, et facilitons les renseignements sur la capacité que les employeurs exigent. De la gestion des visiteurs en passant par la réservation des espaces de travail et l'optimisation des bureaux, plus de 2 000 des plus grandes sociétés de la planète nous font confiance pour accomplir leur futur sur le lieu de travail.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 12 avril 2022 à 15:00 et diffusé par :