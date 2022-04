Condeco lance une nouvelle campagne de marketing pour répondre au plus grand changement culturel du 21e siècle pour les entreprises





Condeco, leader mondial en logiciels de planification des espaces de travail, a annoncé aujourd'hui le lancement de sa nouvelle campagne de marketing, imaginée de manière unique pour répondre au besoin immédiat des entreprises de redéfinir le lieu de travail et de répondre aux évolutions des attentes de leurs employés.

La campagne de Condeco débutera par un nouveau court-métrage illustrant les besoins du lieu de travail moderne, et contextualisant la nouvelle vague de la culture d'entreprise, qui remet complètement en question l'environnement traditionnel des bureaux. Sur un ton humoristique et satirique, le court-métrage met en lumière le fossé générationnel croissant apparu depuis la pandémie, et souligne avec légèreté l'importance de travailler pour un employeur qui comprenne et respecte les besoins des employés.

Parallèlement au lancement de ce film inédit, la nouvelle campagne de marketing de Condeco inclut un nouveau rapport sur les consommateurs, qui révèle l'importance d'instaurer un lieu de travail respectant les besoins des employés et plaçant en son centre les opportunités de travail hybride. Le télétravail étant devenu une occupation à temps plein durant la pandémie, les conclusions de cette étude soulignent la nécessité pour les dirigeants d'entreprise de prioriser le bonheur et la santé mentale des employés, ainsi que les technologies numériques à mesure qu'ils adoptent des modèles de travail hybrides.

« Ce n'est un secret pour personne, un véritable séisme a eu lieu dans la manière dont nous travaillons », a déclaré Lynda Lowe, directrice du marketing chez Condeco. « Le travail est désormais un résultat qui n'est plus défini par une seule localisation physique, et une tension croissante s'observe entre les dirigeants d'entreprise qui tentent d'imposer un retour au bureau, et leurs employés qui souhaitent pouvoir travailler de manière flexible. Cela ne signifie pas pour autant que les dirigeants devraient négliger la valeur du bureau en lui-même. Au lieu de cela, les dirigeants doivent comprendre que la valeur du bureau a évolué vers la fourniture d'un espace sûr de collaboration entre les employés. Ces deux dernières années nous ont enseigné que le fait de conférer aux employés le temps et l'espace nécessaires pour collaborer selon leurs choix était essentiel pour favoriser leur santé mentale et leur bien-être, tout comme sont nécessaires la promotion d'une meilleure culture d'entreprise et de meilleures interactions sociales. »

La nouvelle campagne de marketing de Condeco fait suite au repositionnement de la marque en 2021, qui a reconnu la nécessité immédiate pour les employeurs de donner à leurs employés la flexibilité de pouvoir travailler depuis n'importe où. Honorant sa mission qui est permettre aux entreprises de redéfinir leur lieu de travail, Condeco a procédé à l'acquisition de ProxyClick en janvier 2022, afin d'étendre les solutions d'espaces de travail de Condeco pour l'entreprise, permettant ainsi à la société de promouvoir une expérience de bout en bout pour les employés et les visiteurs grâce aux bureaux connectés ? et en fin de compte d'aider les entreprises à se préparer à l'avenir du travail.

Le nouveau film de Condeco sera diffusé sur les TV connectées et les chaînes de réseaux sociaux à partir du mardi 12 avril 2022. Médias planifiés et acquis par Hubble, faisant partie du What's Possible Group. Le film a été produit par Arts & Sciences, et réalisé par Casey Storm, qui est reconnu pour ses travaux auprès de marques comme Paypal, Apple, Hulu, Expedia et bien d'autres.

Pour visionner la vidéo en intégralité, veuillez cliquer ici : https://youtu.be/HunkSOvLJ4M. Pour en savoir plus sur le nouveau rapport de Condeco relatif au travail hybride, veuillez cliquer ici.

À propos de Condeco

Condeco est le leader mondial dans le domaine des solutions d'espaces de travail au niveau de l'entreprise. Notre logiciel est conçu pour conférer à chacun les outils essentiels à une expérience fluide et de bout en bout au sein des bureaux d'aujourd'hui. En conférant aux individus un contrôle sur le travail flexible, nous apportons la certitude dont chacun a besoin, permettons une collaboration à laquelle aspirent les équipes, et facilitons les renseignements sur les capacités que les employeurs exigent. De la gestion des visiteurs en passant par la réservation des espaces de travail et l'optimisation des bureaux, plus de 2 000 des plus grandes sociétés de la planète nous font confiance pour accomplir leur futur sur le lieu de travail.

À propos d'Arts & Sciences

Arts & Sciences a débuté il y a plus de dix ans en tant qu'agence de production spécialisée dans les contenus de divertissement primés, les clips musicaux, les projets d'art, les documentaires originaux et les longs-métrages. Basée à Los Angeles, New York et Londres, Arts & Sciences représente un groupe diversifié de réalisateurs et de créateurs d'exception, et a figuré à cinq reprises au classement des meilleures sociétés de production en termes de créativité. Ses travaux ont été reconnus lors de tous les grands événements relatifs à la publicité, tels que Cannes Lions, Clio, AICP, D&AD, The One Show et Andys. Ses contenus originaux ont figuré dans la catégorie « Nouvelles Frontières » du Festival du film de Sundance, ainsi que dans le New Yorker, Nowness et Purple Magazine. Arts & Sciences produit des contenus pour toutes les grandes marques mondiales, dont Google, Apple, Facebook, Nike, AT&T, Samsung, Volkswagen, Ford, Toyota, American Express, MLB, la NFL et bien d'autres.

