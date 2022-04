Panasonic présente le purificateur d'air ponctuel WhisperAir Repairtm au Canada : un nouveau système révolutionnaire de purification de l'air





Doté de la technologie nanoetm X de Panasonic, le purificateur d'air WhisperAir Repairtm offre des fonctions évoluées de purification de l'air et d'élimination des odeurs, réduisant les polluants en suspension dans l'air et les déclencheurs d'allergies.

TORONTO, le 12 avril 2022 /CNW/ - Panasonic, l'un des principaux fournisseurs de solutions de ventilation et de vie intérieure saine, a annoncé aujourd'hui le lancement du nouveau purificateur d'air ponctuel WhisperAir Repairtm. Plus récent ajout à la gamme de solutions de qualité de l'air intérieur de Panasonic, l'appareil est conçu pour contribuer à maintenir l'air intérieur propre et frais.

« Au cours des dernières années, les Canadiens ont passé plus de temps à la maison, dont 90 % de leur temps à l'intérieur », a déclaré Kevin Smith, directeur général de la division Solutions de vie connectées chez Panasonic Canada. « La qualité de l'air est essentielle à notre bien-être, l'air pur ayant un effet positif sur notre santé globale. L'unique technologie nanoe X de notre nouveau purificateur WhisperAir Repair utilise l'humidité existante dans l'air pour neutraliser les polluants afin d'aider à maintenir une qualité d'air intérieur saine 24 heures sur 24, que vous soyez à la maison ou en déplacement. »

Léger et compact pour montage efficace au plafond, le purificateur WhisperAir Repairtm est sans entretien, à installation facile sans aucun filtre à remplacer, ni conduit à installer. Qu'il s'agisse de moderniser des espaces entiers ou de faire une nouvelle construction, la nouvelle technologie du purificateur d'air maintient l'air intérieur propre et frais 24 heures sur 24 dans divers espaces. L'appareil est idéal pour les applications commerciales légères telles que les établissements d'enseignement, les hôtels, les ascenseurs, les cabinets médicaux, les métros, les restaurants et autres espaces publics, ainsi que pour les applications résidentielles telles que les chambres à coucher, les pièces-penderies, les demi-salles de bains, les vestiaires et les aires pour les animaux de compagnie.

Le purificateur d'air WhisperAir Repairtm utilise la technologie nanoetm X brevetée de Panasonic, auparavant disponible uniquement dans les systèmes de chauffage et de climatisation de Panasonic pour aider à améliorer la santé des occupants grâce à l'utilisation de molécules réactives qui purifient l'air contaminé, inhibant la propagation des polluants adhérents et en suspension dans l'air. La technologie nanoetm X aide également à maintenir l'hydratation de la peau et désodorise l'air contaminé.

« Nous voulons que les Canadiens se sentent en confiance dans leur maison et aient l'esprit tranquille lorsqu'il s'agit de l'air qu'ils respirent », affirme Kevin Smith, directeur général de la division Solutions de vie connectées chez Panasonic Canada. « Avec le nouveau WhisperAir Repair et la gamme de solutions de qualité de l'air intérieur Breathe Well, Panasonic assure l'air le plus frais et le plus propre possible grâce à son expertise en ventilation et filtration ainsi qu'en purification et circulation de l'air. »

Le purificateur d'air WhisperAir Repairtm est homologué CSA et testé selon les normes et exigences nord-américaines.

Pour plus de renseignements, visitez WhisperAir Repairtm pour en savoir plus sur les solutions de vie saine. Pour plus de solutions de qualité de l'air intérieur Panasonic, visitez https://na.panasonic.com/ca/fr/qualite-de-lair-interieur.

À propos de Panasonic Canada Inc.

Panasonic Canada Inc., filiale de la société Panasonic Corporation of North America, est un chef de file dans les technologies de style de vie des consommateurs et offre des solutions innovatrices en matière de mobilité intelligente, d'énergie durable, d'expériences immersives et de chaîne logistique intégrée pour ses entreprises et clients gouvernementaux. Désignée comme un des meilleurs employeurs de la région du Grand Toronto en 2022 et par Interbrand comme l'une des 100 meilleures marques mondiales en 2021, Panasonic est un partenaire technologique de premier plan et un intégrateur de solutions auprès de ses clients en Amérique du Nord. Pour en savoir plus sur les idées et les innovations de Panasonic, visitez : http://www.panasonic.com.

