Jubilant Therapeutics Inc. annonce que des inhibiteurs isoformes sélectifs de la PAD4 présentent une sélectivité et une puissance in vitro, une biodisponibilité orale et une activité antitumorale in vivo élevées

L'inhibition de PAD4, une nouvelle voie pour inhiber les métastases et la croissance des tumeurs

Données présentées à la réunion annuelle de l'American Association of Cancer Research 2022

BEDMINSTER, New Jersey, 12 avril 2022 /PRNewswire/ -- Jubilant Therapeutics Inc., une société biopharmaceutique qui fait progresser les petites molécules thérapeutiques de précision pour répondre à des besoins médicaux non satisfaits en oncologie et dans le domaine des maladies auto-immunes, a annoncé aujourd'hui des données qui seront présentées lors de la réunion annuelle 2022 de l'American Association of Cancer Research (AACR). Les données portent sur les propriétés pharmacocinétiques et anticancéreuses des inhibiteurs isoformes sélectifs de la peptidyl arginine déiminase 4 (PAD4) en tant que thérapeutiques potentielles pour traiter le cancer. L'affiche sera présentée lors de la session « Novel Targets and Pathways » à 9 h CDT le 12 avril 2022. Le résumé est disponible ici .

L'activité de la PAD4 dans les cellules tumorales peut jouer un rôle important dans les métastases du cancer. Le mécanisme d'inhibition de la PAD4, premier de sa catégorie, réduit les pièges extracellulaires des neutrophiles (NETs) qui stimulent l'adhésion, la migration et l'invasion des cellules cancéreuses. Par conséquent, l'inhibition de la PAD4 pourrait être une nouvelle stratégie pour inhiber la progression du cancer et les métastases. La plateforme de découverte de médicaments de Jubilant Therapeutics Inc. a permis de créer un certain nombre de molécules principales présentant une forte puissance in vitro et une grande sélectivité pour la PAD4 par rapport à la PAD1, la PAD2 ou la PAD3. L'administration par voie orale à un modèle de cancer du sein chez la souris a entraîné une inhibition de la croissance tumorale d'environ 50 % contre environ 35 % avec l'anticorps anti-PD1 et a été bien tolérée. Les corrélats moléculaires de l'inhibition de la PAD4 étaient associés à l'inhibition de la croissance tumorale. Ces résultats ont été observés avec d'autres modèles animaux de cancer du sein et du poumon et avec d'autres inhibiteurs principaux de la PAD4 développés par la société.

« Ces résultats soulignent le potentiel de l'inhibition de la PAD4 comme traitement du cancer, » a déclaré Luca Rastelli, Ph.D., directeur scientifique de Jubilant Therapeutics Inc. et co-auteur de l'affiche. « Nous caractérisons des candidats principaux issus d'échafaudages chimiques distincts, qui sont disponibles par voie orale, hautement sélectifs pour la PAD4 afin de répondre à des besoins non satisfaits à la fois en oncologie et dans le domaine des maladies auto-immunes. »

À propos de la PAD4

La peptidylarginine désiminase 4 (PAD4) est une enzyme qui transforme la protéine arginine, ou mono-méthyl arginine, en citrulline. La réaction d'hypercitrullination induite par la PAD4 sur les neutrophiles provoque le rejet de chromatine nucléaire pour former un réseau de chromatine appelé pièges extracellulaires des neutrophiles (NETs). Il a été démontré que les NETs sont associés à plusieurs processus pathologiques, y compris la fibrose, l'accident vasculaire cérébral ischémique, la pré-éclampsie, la thrombose, les cancers et d'autres maladies auto-immunes. Jubliant Therapeutics Inc. cible l'inhibition de la PAD4 comme une nouvelle stratégie pour traiter les maladies inflammatoires, la progression du cancer et les métastases.

À propos de Jubilant Therapeutics, Inc.

Jubilant Therapeutics Inc. est une société biopharmaceutique axée sur le patient qui développe des modulateurs puissants et sélectifs à base de petites molécules pour répondre à des besoins médicaux non satisfaits en oncologie et dans le domaine des maladies auto-immunes. Son moteur de découverte avancé intègre la conception basée sur la structure et les algorithmes de calcul pour découvrir et développer de nouvelles thérapies de précision contre des cibles de premier ordre ou validées, mais difficiles à atteindre dans des populations de patients génétiquement définies. La société fait progresser son programme le plus avancé - le premier inhibiteur double de LSD1/HDAC6 de sa catégorie - jusqu'à la phase I/IIa au premier semestre 2022, suivi d'autres demandes de DNR avec de nouveaux modulateurs de PRMT5 et PDL1 dans le cerveau, ainsi que des inhibiteurs de PAD4 dans des indications oncologiques et inflammatoires. Le siège de Jubilant Therapeutics Inc. est situé à Bedminster, dans le New Jersey, et est dirigé par des leaders d'opinion et des membres du conseil consultatif scientifique de renommée mondiale. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.jubilanttx.com ou nous suivre sur Twitter @JubilantTx et LinkedIn .

