BULLETIN D'INFORMATION À L'INTENTION DES MÉDIAS - Annonce d'investissement dans les solutions d'intelligence artificielle pour soutenir la demande croissante en énergie des véhicules électriques à Ottawa





OTTAWA, ON, le 12 avril 2022 /CNW/ - La présidente et chef de la direction de la Société indépendante d'exploitation du réseau d'électricité (SIERE), Lesley Gallinger, se joindra à l'équipe du président et chef de la direction d'Hydro-Ottawa, Bryce Conrad, et au ministre de l'Énergie de l'Ontario, Todd Smith, pour annoncer un nouveau projet pilote à Ottawa qui se concentrera sur l'utilisation de l'intelligence artificielle pour la croissance de la demande en énergie liée aux véhicules électriques.

Détails de l'événement :

Il s'agit d'une conférence de presse extérieure en personne.Les représentants de BluWave-ai et les partenaires de projet prendront la parole. Les médias pourront poser des questions pendant la conférence de presse. Des véhicules électriques et des chargeurs seront disponibles pour prendre des photos et des vidéos.

Date :

Le jeudi 14 avril 2022

Heure :

14 h ET

*Les membres des médias sont priés d'être sur place au plus tard à 13 h 45 HE

Emplacement :

Siège social d'Hydro Ottawa

2711, chemin Hunt Club

Ottawa (Ontario) K1G 3S4

SOURCE Independent Electricity System Operator (IESO)

Communiqué envoyé le 12 avril 2022 à 13:07 et diffusé par :