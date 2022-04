L'honorable Daniel Vandal souligne les investissements dans l'emploi et la croissance, et la réduction des impôts pour les petites entreprises dans le budget de 2022





IQALUIT, NU, le 12 avril 2022 /CNW/ - Par l'intermédiaire du budget de 2022 : Un plan pour faire croître notre économie et rendre la vie plus abordable, le gouvernement du Canada fait des investissements ciblés et responsables pour créer de bons emplois, faire croître notre économie et bâtir un Canada où personne n'est laissé pour compte.

Aujourd'hui, à Iqaluit, l'honorable Daniel Vandal, ministre des Affaires du Nord, ministre de PrairiesCan et ministre de CanNor, a souligné les investissements dans l'emploi et la croissance, et la réduction des impôts pour les petites entreprises dans le cadre du budget de 2022.

Le budget de 2022 comprend des investissements pour permettre aux travailleurs canadiens d'acquérir les compétences dont ils ont besoin pour occuper les emplois bien rémunérés d'aujourd'hui et de demain. Il prévoit d'autres investissements importants dans les services de garde d'enfants abordables, dans notre système de soins de santé publique et dans l'avancement de la réconciliation avec les peuples autochtones.

Le budget de 2022 investit dans la croissance économique et l'innovation, qui sont des éléments clés pour assurer la prospérité à long terme du Canada. Il lancera notamment un nouveau fonds de croissance du Canada de classe mondiale qui attirera des investissements privés dans les industries canadiennes et les emplois canadiens, et établira une nouvelle agence d'innovation et d'investissement qui aidera à stimuler la productivité et la croissance dans l'ensemble de notre économie. Le budget propose aussi de mettre en oeuvre la première stratégie sur les minéraux critiques du Canada, qui créera des emplois de qualité dans le Nord et dans l'Arctique et tirera parti d'un besoin croissant des minéraux utilisés dans tout, depuis les téléphones jusqu'aux voitures électriques. Les mesures comprennent également des plans visant à renforcer la résilience des chaînes d'approvisionnement et à réduire les impôts pour les petites entreprises canadiennes en croissance.

Au début de la pandémie, le Canada affichait le ratio de la dette nette au PIB le plus bas de tous les pays du G7, un avantage qui, depuis, profite encore plus au Canada par rapport aux autres pays. Le Canada a connu la meilleure reprise de l'emploi des pays du G7 et, en mars 2022, il a récupéré 115 % des emplois perdus au plus fort de la pandémie, le taux de chômage n'étant que de 5,3 %, soit le taux le plus bas jamais enregistré depuis 1976. Le budget de 2022 représente une approche responsable sur le plan financier à l'égard de la croissance économique et de l'établissement d'une économie qui profite à tous. Il est essentiel de maintenir la cible budgétaire du gouvernement, soit la diminution du ratio de la dette au PIB et la réduction progressive des déficits liés à la COVID-19. Cela assurera la viabilité des finances du Canada à long terme.

Citations

« Le budget de 2022 vise à faire croître notre économie, à créer de bons emplois et à bâtir un Canada où personne n'est laissé pour compte. Notre plan est responsable et réfléchi, et il se traduira par un plus grand nombre de logements et d'emplois bien rémunérés pour les Canadiens, un air plus pur et une eau plus propre pour nos enfants et une économie plus forte et plus résiliente pour les années à venir. »

L'honorable Chrystia Freeland, vice-première ministre et ministre des Finances

« Le budget de notre gouvernement propose de nouveaux investissements et mesures de soutien qui poursuivront la croissance et le développement du Nord et de l'Arctique canadiens en réduisant les impôts des petites et moyennes entreprises, un élément clé de l'économie du Nord, et en soutenant l'innovation et l'entrepreneuriat dans le Nord, ce qui se traduira par plus d'emplois et contribuera à une main-d'oeuvre qualifiée. »

L'honorable Daniel Vandal, ministre des Affaires du Nord, ministre de PrairiesCan et ministre de CanNor

Faits en bref

Les mesures du budget de 2022 visant à lutter contre les changements climatiques comprennent :

Offrir un financement de plus de 3 milliards de dollars pour rendre les véhicules zéro émission plus abordables et établir un réseau national de bornes de recharge;



Réaliser de nouveaux investissements importants pour protéger les terres, les lacs et les océans;



Établir un fonds de croissance du Canada pour aider à attirer des dizaines de milliards de dollars en capital privé qui serviront à bâtir une économie carboneutre d'ici 2050.

Le budget de 2022 prévoit d'autres mesures importantes, dont les suivantes :

Fournir jusqu'à 3,8 milliards de dollars pour mettre en oeuvre la première stratégie sur les minéraux critiques du Canada;



Investir 11 milliards de dollars supplémentaires pour continuer de soutenir les enfants et les familles autochtones et aider les communautés autochtones à poursuivre leur croissance et à façonner leur avenir;



Investir plus de 8 milliards de dollars supplémentaires pour améliorer l'équipement des Forces armées canadiennes, renforcer les contributions du Canada à l'égard de ses principaux alliés, dont celles de l'OTAN et du NORAD, et renforcer la cybersécurité du Canada.

Produits connexes

Restez branchés

Suivez CanNor sur Twitter , Facebook , et LinkedIn.

SOURCE Agence canadienne de développement économique du Nord (CanNor)

Communiqué envoyé le 12 avril 2022 à 13:00 et diffusé par :