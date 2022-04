Stonebranch nommée Leader dans le rapport G2 Grid® pour le transfert de fichiers gérés





ALPHARETTA, Géorgie, 12 avr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stonebranch, un fournisseur de premier plan de solutions d'orchestration et d'automatisation des services, a annoncé aujourd'hui avoir été nommé Leader dans le rapport G2 Grid du printemps 2022 pour le transfert de fichiers gérés (MFT).



« Nous sommes ravis que les notes élevées de satisfaction des clients et la forte présence de Stonebranch sur le marché aient abouti à une position de leader dans le rapport G2 pour le transfert de fichiers gérés », a déclaré M. Damiani. « L'adoption quasi universelle du cloud a créé des environnements informatiques hybrides complexes comprenant des systèmes sur site, des clouds et des conteneurs. Notre objectif consiste à aider les organisations à orchestrer simplement et en toute sécurité leurs transferts de fichiers, à la fois en interne et en externe. »

Selon le rapport sur l'état de l'automatisation informatique 2022 , 92 % des répondants utilisent au moins deux fournisseurs de services de cloud public dans leurs activités quotidiennes, et 91 % automatisent les transferts de données multi-cloud.

« Il est de plus en plus important pour les entreprises de partager des données en toute sécurité avec leurs partenaires commerciaux et leurs fournisseurs », a déclaré Giuseppe Damiani, PDG de Stonebranch. « La solution de transfert de fichiers gérés B2B de Stonebranch combine une automatisation avancée avec le MFT pour déplacer les données sensibles en toute sécurité et en temps réel tout en respectant les protocoles standard de l'industrie. »

Le rapport G2 classe les produits de manière algorithmique en fonction des données provenant des évaluations de produits partagées par les utilisateurs de G2 et des données agrégées à partir de sources obtenues en ligne et sur les réseaux sociaux. Les produits du quadrant Leader ont reçu une note élevée par les utilisateurs de G2 et ont des scores de présence sur le marché substantiels. Les quatre catégories possibles dans le rapport G2 sont Leader, Hautement performant, Candidat et Niche.

Le dernier rapport est maintenant disponible sur le site Web de G2. G2 est la plus grande place de marché technologique au monde, depuis laquelle les entreprises peuvent découvrir, examiner et gérer la technologie dont elles ont besoin pour réaliser leur potentiel.

À propos de Stonebranch

Stonebranch crée des solutions d'orchestration et d'automatisation des technologies de l'information qui transforment les environnements informatiques d'entreprise d'une automatisation simple des tâches informatiques en une automatisation sophistiquée et en temps réel des services d'entreprise. Quel que soit le degré d'automatisation, la plateforme Stonebranch est simple, moderne et sécurisée. Grâce à la plateforme d'automatisation universelle Stonebranch, les entreprises peuvent orchestrer de manière transparente les charges de travail et les données à travers les écosystèmes technologiques et les silos. Basée à Atlanta, en Géorgie, avec des points de contact et d'assistance dans les Amériques, en Europe et en Asie, Stonebranch sert certaines des plus grandes institutions financières, de fabrication, de santé, de voyage, de transport, d'énergie et de technologie au monde.

