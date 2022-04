DBRS Morningstar - Le second tour de la présidentielle française devrait rester serré, mais une large continuité politique reste le résultat le plus probable





Ce commentaire présente les résultats du premier tour des élections présidentielles françaises ayant eu lieu le 10 avril 2022 et expose le point de vue de DBRS Morningstar avant le second tour prévu le 24 avril. À la suite du vote, DBRS Morningstar continue de s'attendre à ce que le futur gouvernement maintienne une large continuité politique et un engagement en faveur du rééquilibrage progressif des comptes budgétaires de la France, un élément de soutien essentiel du profil de crédit du pays. DBRS Morningstar considère également que les élections parlementaires prévues pour le mois de juin seront déterminantes pour que le ou la futur/e président/e puisse mener à bien son programme politique.

Les principaux points clés sont les suivants :

Pour le premier tour des élections présidentielles françaises, Macron, avec 28 % des voix, a terminé en tête, suivi de Le Pen avec 23 %.

Le second tour entre les deux candidats devrait rester serré.

Après les élections présidentielles, DBRS Morningstar concentrera son attention sur les élections parlementaires de juin.

DBRS Morningstar continue de s'attendre à une large continuité politique et à un engagement en faveur du rééquilibrage fiscal de la part du futur gouvernement.

« Bien que nous continuions à nous attendre à une large continuité politique après les élections présidentielles et législatives qui auront lieu plus tard cette année, nous considérons que le risque d'éventuels mouvements sociaux restera un élément clé dans les mois à venir, quel que soit le scénario. C'est pourquoi nous surveillerons l'impact économique potentiel de toute manifestation future », a déclaré Nicolas Fintzel, vice-président senior chez DBRS Morningstar.

Pour consulter le rapport complet, cliquez ici : https://www.dbrsmorningstar.com/research/395184/french-presidential-run-off-likely-to-remain-tight-but-broad-policy-continuity-still-the-most-likely-outcome

La version en anglais du présent communiqué de presse prévaut.

